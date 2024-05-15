Военная операция на Украине, день 812-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 812-й день

ВС РФ при помощи систем ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор региона. Зеленский отменил поездки в Испанию и Португалию из-за «тяжелой ситуации» на фронте, утверждает CNN Portugal. По данным Bloomberg, администрация Байдена задумалась о поставке Киеву еще одной батареи Patriot. Главная проблема переговоров по Украине заключается в надежности гарантий, заявил Владимир Путин в интервью Xinhua. «Газета.Ru» ведет хронику событий.