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Политика

Военная операция на Украине, день 812-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 812-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
ВС РФ при помощи систем ПВО отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор региона. Зеленский отменил поездки в Испанию и Португалию из-за «тяжелой ситуации» на фронте, утверждает CNN Portugal. По данным Bloomberg, администрация Байдена задумалась о поставке Киеву еще одной батареи Patriot. Главная проблема переговоров по Украине заключается в надежности гарантий, заявил Владимир Путин в интервью Xinhua. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:43

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он вынужден биться головой о стену, чтобы добиться поставок систем противовоздушной обороны Patriot, пишет агентство Bloomberg.

9:36

ВСУ отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции», сообщили в Генштабе ВСУ.

9:21

Киев на фоне продвижения российских сил в Харьковской области оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием, Вашингтон против, пишет Politico.

9:15

Швеция не планирует отправлять личный состав на Украину, но оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант, если он будет предложен союзниками по НАТО, заявил министр обороны страны.

9:08

Силы ПВО за ночь также уничтожили 2 ракеты HARM, 2 авиабомбы Hammer, 2 снаряда РСЗО «Ольха» и 9 беспилотников над Белгородской областью, 5 беспилотников уничтожены над Курской областью и 3 беспилотника перехвачены над Брянской областью, сообщило Минобороны.

9:03

Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило Минобороны России.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:52

Спецслужбы ДНР обнаружили несколько заминированных схронов в Авдеевке, оставленных Вооруженными силами Украины при отступлении, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

8:44

Уклонение украинских мужчин от мобилизации достигло рекордных масштабов, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

8:37

Российская система противовоздушной обороны успешно сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате налета загорелся жилой дом и ранены два человека.

8:26

Администрация президента США Джо Байдена задумалась о поставке Киеву еще одной батареи Patriot, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Вашингтоне работают над этим, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:21

Причиной отмены поездки Владимира Зеленского в Португалию и Испанию стала «тяжела внутренняя ситуация» на Украине, стало известно телеканалу CNN Portugal.

8:17

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому информагентству «Синьхуа» заявил, что главной проблемой переговоров по Украине является надежность гарантий со стороны Запада.

8:04

Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 812-го дня специальной военной операции России на Украине.

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