Военная операция на Украине, день 812-й

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он вынужден биться головой о стену, чтобы добиться поставок систем противовоздушной обороны Patriot, пишет агентство Bloomberg.
ВСУ отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции», сообщили в Генштабе ВСУ.
Киев на фоне продвижения российских сил в Харьковской области оказывает давление на США, чтобы получить разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием, Вашингтон против, пишет Politico.
Швеция не планирует отправлять личный состав на Украину, но оставляет за собой возможность рассмотреть такой вариант, если он будет предложен союзниками по НАТО, заявил министр обороны страны.
Силы ПВО за ночь также уничтожили 2 ракеты HARM, 2 авиабомбы Hammer, 2 снаряда РСЗО «Ольха» и 9 беспилотников над Белгородской областью, 5 беспилотников уничтожены над Курской областью и 3 беспилотника перехвачены над Брянской областью, сообщило Минобороны.
Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило Минобороны России.
Спецслужбы ДНР обнаружили несколько заминированных схронов в Авдеевке, оставленных Вооруженными силами Украины при отступлении, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Уклонение украинских мужчин от мобилизации достигло рекордных масштабов, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Российская система противовоздушной обороны успешно сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате налета загорелся жилой дом и ранены два человека.
Администрация президента США Джо Байдена задумалась о поставке Киеву еще одной батареи Patriot, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, в Вашингтоне работают над этим, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.
Причиной отмены поездки Владимира Зеленского в Португалию и Испанию стала «тяжела внутренняя ситуация» на Украине, стало известно телеканалу CNN Portugal.
Президент России Владимир Путин в интервью китайскому информагентству «Синьхуа» заявил, что главной проблемой переговоров по Украине является надежность гарантий со стороны Запада.
Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.