Глава ВОЗ высказался о покушении на премьера Словакии Фицо

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус прокомментировал покушение на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Гебреисус назвал новости из Словакии «ужасными» и заявил, что ВОЗ «осуждает подобные акты насилия и надеется на быстрое и полное выздоровление премьер-министра Роберта Фицо».

Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения выразил поддержку семье пострадавшего премьера и народу Словакии.

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Позже стало известно, что в Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего и провести ему успешную операцию. К настоящему времени премьер-министр Словакии после операции находится в искусственной коме.

Ранее Макрон заявил, что «шокирован» покушением на премьера Словакии Фицо.