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В сети появились кадры прибытия Путина в Китай

Кремль опубликовал кадры прибытия Путина в Пекин

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В официальном Telegram-канале Кремля опубликовали кадры прибытия президента Российской Федерации Владимира Путина в Пекин.

Первая зарубежная поездка Путина после его инаугурации продлится 16-17 мая.

До этого вице-спикер Госдумы Иван Мельников заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в ходе встречи вопросы глобальной и региональной безопасности.

«Визит очень важный с точки зрения того, что мир сейчас переживает тектонические изменения, ... Вопросы торгово-экономического сотрудничества, безусловно, тоже будут активно обсуждаться, у нас оно очень активно развивается», — поделился вице-спикер Госдумы.

Мельников добавил, что в прошлом году товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей и превысил $240 млрд.

До этого издание The Economist писало, что частые встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина свидетельствуют об укреплении отношений между государствами.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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