«Получат удар с неожиданной стороны». Смогут ли ВСУ сдержать наступление российских войск?

Российская армия продолжает активное наступление на Харьковском направлении. Руководство ВСУ оценивает обстановку на северо-востоке Украины как весьма и весьма сложную, бои уже идут непосредственно в Волчанске. Есть ли у ВСУ резервы, чтобы сдержать наступление, вероятен ли развал фронта и почему не стоит доверять оценкам ситуации от главы ГУР Кирилла Буданова* — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Оставление Волчанска предопределено»

За сутки российская армия на Харьковском направлении штурмом овладела тремя населенными пунктами — Лукьянцами, Глубоким и Бугроваткой. Завязались бои на подступах к селу Липцы. До городской черты Харькова российским войскам остается пройти всего тридцать с небольшим километров.

В Волчанске бои идут уже непосредственно в городе. Части и соединения ВС РФ охватывают этот населенный пункт с востока и запада, вынуждая части ВСУ отойти, пока у них еще есть такая возможность.

По оценкам генштаба ВСУ, оставление города в подобных условиях было фактически предопределено. Основной орган оперативного управления украинскими войсками уже сообщил, что из-за огневого воздействия и штурмовых действий российской армии подразделения и части ВСУ отступили в районах деревни Лукьянцы и Волчанска Харьковской области, отойдя «на более выгодные позиции» для сохранения жизни солдат.

Крайне сомнительные формулировки, надо отметить. Безусловно, беречь личный состав в ходе боевых действий надо. Но что это означает в реальных условиях ведения вооруженной борьбы? Это означает, что надо, не колеблясь ни секунды, бросать в бой людей и технику, когда решается успех сражения и, наоборот, не подвергать их бессмысленным опасностям. А лукавую формулировку «в целях сохранения жизни солдат» можно рассматривать только как оправдание своих поражений на полях сражений.

«Фантазия Буданова»

Без устали и перерыва раздающий интервью зарубежным средствам массовой информации глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отметил, что «ситуация на грани». «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», — заявил он.

Так генерал описал обстановку на Харьковском направлении. А ведь совсем недавно он утверждал, что ГУР о предстоящем наступлении российской армии на Харьковском направлении известно решительно все: и замысел, и план, и график боевого управления на первые сутки боевых действий.

В этом случае возникает вполне закономерный вопрос: как же так? Получается, что ГУР было все известно, а мер в ВСУ никаких не приняли. Не оборудовали полосы обороны, не сосредоточили резервы на направлениях, находящихся под угрозой, не назначили командиров, способных вести успешные оборонительные действия. Так что, скорее всего, наличие у ГУР данных о предстоящем наступлении российской армии — исключительно фантазия главы украинской разведки.

Отметим, что, как и обычно, генерал Буданов «летит выше должности». Обратим внимание на слова главы ГУР: «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет».

Подобные высказывания явно находятся за пределами полномочий и обязанностей руководителя разведки. Это функции верховного главнокомандующего, генерального штаба ВСУ и соответствующих командований. Но, по своему обыкновению, Буданов раздает оценки обстановки и указания президенту, министру обороны Украины, соответствующим командирам и командующим ВСУ, причем делает это через зарубежные СМИ.

Есть ли у ВСУ резервы?

Такой стиль работы руководителя разведки ярко демонстрирует отсутствие элементарного порядка в военной организации Украины, граничащее с развалом управления.

К примеру, Буданов сказал, что ВСУ приходится выбирать, куда бросать резервы — в Часов Яр или под Харьков. В интервью газете The New York Times он заявил, что ВСУ лишились своих резервов, поскольку все силы сосредоточены под Харьковом и в Часове Яре. Однако дело главы ГУР — это вербовочные подходы, объекты потенциальных разработок, тайные операции, а куда и какие резервы направлять, решают верховный главнокомандующий ВСУ и генеральный штаб.

А с резервами у ВСУ откровенно плохо. Нескольких полностью укомплектованных и снабженных всем необходимым дивизий (танковых, механизированных, пехотных), столь необходимых в этой критической обстановке, у верховного главнокомандования Украины нет. Западная помощь откровенно запаздывает.

И хотя представители украинского экспертного сообщества утверждают, что развал фронта маловероятен, скорее всего, эти заявления носят исключительно успокоительный характер.

Вполне возможно, что, использовав для затыкания дыр на фронте все немногочисленные резервы с пока не атакованных участков фронта, ВСУ получат удар российской армии с самых неожиданных для них стороны и направления.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).