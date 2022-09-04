Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Москве отец выбил зубы 7-летней дочери из-за ее постоянного плача от голода 14:14
СМИ сравнили цены в России и Великобритании после введения санкций 14:14
«Крылья Советов» и ЦСКА объявили составы на матч восьмого тура РПЛ 14:10
Россиянам рассказали, что вино из Сербии может заменить продукцию из Европы 14:08
Главы ФРГ и Франции призвали президента Сербии к тяжелым решениям ради прогресса... 14:04
В США заявили об отсутствии у Белого дома целей в конфликте на Украине 14:03
Посол Украины в Австралии возмутился муралом с обнимающимися солдатами ВСУ и... 13:56
Российский бренд Evolute представил три автомобиля в Москве 13:54
Синоптик Тишковец заявил, что ощущение осени в Москве усилится 13:52
Певица Люся Чеботина отреагировала на возможный трансфер Захаряна... 13:50
Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца августа — начала сентября. Военная операция на Украине, похороны бывшего президента СССР Михаила Горбачева, последствия лесных пожаров в Рязанской области, День знаний в городах России и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 193-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 193-й день
На Ключевской Сопке погиб шестой турист. Операцию по спасению выживших отложили на сутки
Спасатели не смогли высадиться на вулкан Ключевской из-за штормового ветра
Заветы Ильича: Трамп вспомнил слова советского вождя в канун выборов
Трамп на митинге в Пенсильвании процитировал Ленина
Шольц назвал дату отказа от российского газа
Посол Украины в Австралии возмутился муралом с обнимающимися солдатами ВСУ и России
Главы ФРГ и Франции призвали президента Сербии к тяжелым решениям ради прогресса в Косово
Бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал о «странном пожаре» в его доме
Новости и материалы
Видео с распаковкой Google Pixel 7 Pro появилось за месяц до презентации
В Москве отец выбил зубы 7-летней дочери из-за ее постоянного плача от голода
СМИ сравнили цены в России и Великобритании после введения санкций
«Крылья Советов» и ЦСКА объявили составы на матч восьмого тура РПЛ
Россиянам рассказали, что вино из Сербии может заменить продукцию из Европы
В США заявили об отсутствии у Белого дома целей в конфликте на Украине
Российский бренд Evolute представил три автомобиля в Москве
Синоптик Тишковец заявил, что ощущение осени в Москве усилится
Певица Люся Чеботина отреагировала на возможный трансфер Захаряна в «Челси»
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева сажать в тюрьму граждан, участвующих в референдуме
Британская полиция извинилась за казнь невиновного чернокожего мужчины 70 лет назад
Аналитик Муртазин рассказал о выгоде России от новых правил ЕС на рынке смартфонов
Автор хитов «t.A.T.u.» Галоян назвал «фигней» выступление солисток группы в Минске
Глава израильской разведки вылетит в США для переговоров по ядерной сделке
Германия перестала считать Россию надежным поставщиком энергоносителей
Экс-тренер сборной России Капелло пожелал Кокорину удачи на Кипре
У туристов, которые продолжают оставаться на камчатском вулкане, есть теплая палатка
СК начал доследственную проверку по факту обнаружения авто с двумя погибшими в Подмосковье
Все новости
«Одно из попаданий — сквозное»: власти Энергодара рассказали об обстреле ЗАЭС
Глава Энергодара заявил о попадании украинского снаряда в энергоблок ЗАЭС
«Самое важное — слушать, чего хочет дочь»: что мамы знаменитостей говорят об их свадьбах
Как отреагировали мамы Зепюр Брутян и Бритни Спирс на свадебные церемонии своих дочерей
Правительство — в отставку, снять санкции с России: чего требуют протестующие в Праге
В Праге около 70 тысяч людей вышли на митинг, требуя дешевого газа
Ребенок случайно выстрелил из гранатомета: в Чернигове на выставке оружия пострадали пять человек
В Чернигове от взрыва РПГ на выставке оружия пострадали четверо детей и женщина
«Когда-то были нужны такие как я»: Рамзан Кадыров заявил о желании уйти в отставку
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что засиделся на должности и заслужил бессрочный отпуск
«Россия радикально увеличивает парк Ту-160. Это плохой сигнал для НАТО»
Зачем ВС РФ заказывает полсотни самолетов Ту-160 «Белый лебедь»
«Папиным дочкам» — 15 лет. Как сейчас выглядят звезды сериала
«До раненых спасатели доберутся только через 12 часов»: что известно о гибели 5 туристов на Камчатке
Прокуратура Камчатки назвала срыв в пропасть причиной гибели туристов на вулкане
Запорожская АЭС больше не подает электроэнергию на подконтрольные Украине территории
Власти Энергодара заявили о приостановке подачи энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории
Как Москва прощалась с Горбачевым
В Москве завершилась церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым
«Фабрика звезд» изжила себя». Юлия Савичева — о секрете хита, ссорах с мужем и выживании в шоу-бизнесе
Певица Юлия Савичева рассказала, почему не стала бы петь с Ольгой Бузовой
Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал угрозы Зеленского захватить Крым бессмысленными
По словам политика, вопрос Крыма будет решен со временем
Часы с датчиком ЭКГ, колонка с экраном и новые iPhone: чего ждать от презентации Apple
Что кроме iPhone покажет Apple на презентации 7 сентября
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть