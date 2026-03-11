Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

США поставят Украине радиолокационные системы

США заключили военные контракты на 25,5 млн долларов для Украины
НИИ «Квант-Радиолокация»

Американские компании Rada Technologies и Echodyne получили от Госдепартамента США контракты на $25,5 млн на поставку и обслуживание радиолокационных систем и радаров дальнего действия для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, заключенные 5 марта соглашения представляют собой контракты с фиксированной ценой на «поставку оборудования и сопутствующих вспомогательных услуг на Украине».

При этом контракт с Echodyne оценивается в $14,98 млн (примерно 1,2 млрд рублей) и предусматривает поставку четырехпанельных тактических радиолокационных систем с 360-градусным обзором. Тогда как Rada Technologies должна будет поставить Киеву радиолокационные станции дальнего радиуса действия на сумму $10,5 млн (около 829,9 млн рублей). Таким образом, совокупная стоимость этих двух контрактов превышает 2 млрд рублей.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что страны Евросоюза продолжат закупать американское оружие и опустошать собственные запасы, чтобы и дальше снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, европейцы «будут выскребать остатки своих запасов отовсюду», чтобы ВСУ продолжали воевать с Россией.

Ранее в Европе объяснили, почему Трамп хочет скорее закончить конфликт на Украине.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!