США поставят Украине радиолокационные системы

Американские компании Rada Technologies и Echodyne получили от Госдепартамента США контракты на $25,5 млн на поставку и обслуживание радиолокационных систем и радаров дальнего действия для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, заключенные 5 марта соглашения представляют собой контракты с фиксированной ценой на «поставку оборудования и сопутствующих вспомогательных услуг на Украине».

При этом контракт с Echodyne оценивается в $14,98 млн (примерно 1,2 млрд рублей) и предусматривает поставку четырехпанельных тактических радиолокационных систем с 360-градусным обзором. Тогда как Rada Technologies должна будет поставить Киеву радиолокационные станции дальнего радиуса действия на сумму $10,5 млн (около 829,9 млн рублей). Таким образом, совокупная стоимость этих двух контрактов превышает 2 млрд рублей.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что страны Евросоюза продолжат закупать американское оружие и опустошать собственные запасы, чтобы и дальше снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, европейцы «будут выскребать остатки своих запасов отовсюду», чтобы ВСУ продолжали воевать с Россией.

