Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Безнадежные долги россиян выросли на треть

Объем простроченных кредитов россиян вырос на треть по итогам 2025 года
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Объем простроченных кредитов россиян превысил 2,4 трлн рублей по итогам 2025 года. Таким образом за год безнадежные долги выросли на треть, сообщает газета «Известия».

Как отмечается, речь идет о кредитах, по которым уже наступил дефолт. Рост таких долгов связан главным образом с высокими процентными ставками и медленным ростом доходов россиян. Заемщикам становится все сложнее обслуживать дорогие кредиты, особенно если у них несколько долгов одновременно. Таким образом, пока проблемные кредиты не списаны, банки вынуждены держать их на балансе и создавать под них резервные фонды. В результате финансовые учреждения медленнее снижают процентные ставки.

До этого сообщалось, что существенно увеличилась просроченная задолженность россиян по кредитным картам. Так, на январь 2026 года общий объем «плохой» задолженности по кредиткам достиг 652 млрд рублей, что больше чем 508,2 млрд в 2025 году. При этом количество карт, по которым у граждан страны была допущена просрочка на начало года, составило 8,57 миллиона, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее ЦБ сообщил о рекордном росте объемов выдачи семейной ипотеки.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!