Безнадежные долги россиян выросли на треть

Объем простроченных кредитов россиян превысил 2,4 трлн рублей по итогам 2025 года. Таким образом за год безнадежные долги выросли на треть, сообщает газета «Известия».

Как отмечается, речь идет о кредитах, по которым уже наступил дефолт. Рост таких долгов связан главным образом с высокими процентными ставками и медленным ростом доходов россиян. Заемщикам становится все сложнее обслуживать дорогие кредиты, особенно если у них несколько долгов одновременно. Таким образом, пока проблемные кредиты не списаны, банки вынуждены держать их на балансе и создавать под них резервные фонды. В результате финансовые учреждения медленнее снижают процентные ставки.

До этого сообщалось, что существенно увеличилась просроченная задолженность россиян по кредитным картам. Так, на январь 2026 года общий объем «плохой» задолженности по кредиткам достиг 652 млрд рублей, что больше чем 508,2 млрд в 2025 году. При этом количество карт, по которым у граждан страны была допущена просрочка на начало года, составило 8,57 миллиона, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее ЦБ сообщил о рекордном росте объемов выдачи семейной ипотеки.