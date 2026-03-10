«Подлое преступление нацистского режима». ВСУ ударили по Брянску

По Брянску нанесен ракетный удар, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Первая публикация в его Telegram-канале была эмоциональной.
«Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям», — написал он.
Позже глава региона уточнил, что в результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены.
Также Богомаз предупреждал о задымлении продуктами горения в Советском районе города. Он рекомендовал жителям не находиться долго на улице и закрыть окна.
С 17:55 до 18:45 в Брянске была объявлена ракетная опасность: работали системы оповещения, жителям советовали укрыться в помещениях с капитальными стенами и не подходить к окнам.
На видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора, начальник Главного управления МЧС по Брянской области Дмитрий Енин заявил, что удар был нанесен по предприятию.
«Цех пострадал. Тушим уже», — сказал он.
По данным Telegram-канала Mash, крылатые ракеты Storm Shadow попали по заводу, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанес удар во время пересменки — сотрудники собирались идти домой. Запуск осуществлялся с борта самолетов Су-24 из Одесской области.
Для оказания помощи пострадавшим в Брянск направлены специалисты федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ. Часть из них — в тяжелом состоянии. Проводится первичный осмотр, диагностические и лечебные мероприятия. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион направлена бригада специалистов федеральных медицинских центров», — сказал он.
РИА Новости приводит свидетельства очевидцев.
Житель Брянска Сергей рассказал агентству, что возвращался с работы, когда услышал взрыв, от которого, по его ощущениям, затряслись стены зданий.
«Я стоял в арке дома примерно, и раздался взрыв такой силы, что стены затряслись. Затем увидел дым», — сообщил он.
Девушка (имя не названо) рассказала, что она «заходила в подъезд дома и услышала свист, потом грохот, все тряслось».
«Против ударов по гражданским лицам»
На атаку по Брянску отреагировали в ООН.
«Мы ясно даем понять, что выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала международные структуры «жестко отреагировать на бесчеловечное преступление киевского режима против мирных граждан».
«Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима — варварские удары по мирному населению Брянска. Власти региона делают все возможное для оказания скорейшей помощи пострадавшим. Глубокие соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления раненым», — написала она.
Происшествие прокомментировал депутат Николай Валуев, представляющий в Госдуме Брянскую область.
«Мои соболезнования погибшим и скорейшего выздоровления раненым. Все равно Победа будет нашей!» — написал он.
Украина признала ответственность
Украина признала свою ответственность за удар. Вначале, как пишет «РБК-Украина», о случившемся высказался президент Владимир Зеленский.
«Главком [ВСУ Александр] Сырский мне рассказал, что успешно прошла операция, был поражен Брянский завод, который изготавливал системы управления всех видов ракет РФ», — заявил он.
Затем генштаб ВСУ распространил видеозапись удара, подтвердив, что он был осуществлен с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Судя по записи, попаданий было несколько.