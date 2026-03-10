«Подлое преступление нацистского режима». ВСУ ударили по Брянску

Шесть человек погибли и 37 получили ранения в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины по Брянску, сообщил губернатор Александр Богомаз. По предварительным данным, удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow, атаке подверглось предприятие по производству чипов «Кремний Эл». Украина признала ответственность за удар.

По Брянску нанесен ракетный удар, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Первая публикация в его Telegram-канале была эмоциональной.

«Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям», — написал он.

Позже глава региона уточнил, что в результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены.

Также Богомаз предупреждал о задымлении продуктами горения в Советском районе города. Он рекомендовал жителям не находиться долго на улице и закрыть окна.

С 17:55 до 18:45 в Брянске была объявлена ракетная опасность: работали системы оповещения, жителям советовали укрыться в помещениях с капитальными стенами и не подходить к окнам.

На видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора, начальник Главного управления МЧС по Брянской области Дмитрий Енин заявил, что удар был нанесен по предприятию.

«Цех пострадал. Тушим уже», — сказал он.

По данным Telegram-канала Mash, крылатые ракеты Storm Shadow попали по заводу, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанес удар во время пересменки — сотрудники собирались идти домой. Запуск осуществлялся с борта самолетов Су-24 из Одесской области.

Для оказания помощи пострадавшим в Брянск направлены специалисты федеральных медицинских центров, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ. Часть из них — в тяжелом состоянии. Проводится первичный осмотр, диагностические и лечебные мероприятия. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион направлена бригада специалистов федеральных медицинских центров», — сказал он.

РИА Новости приводит свидетельства очевидцев.

Житель Брянска Сергей рассказал агентству, что возвращался с работы, когда услышал взрыв, от которого, по его ощущениям, затряслись стены зданий.

«Я стоял в арке дома примерно, и раздался взрыв такой силы, что стены затряслись. Затем увидел дым», — сообщил он.

Девушка (имя не названо) рассказала, что она «заходила в подъезд дома и услышала свист, потом грохот, все тряслось».

«Против ударов по гражданским лицам»

На атаку по Брянску отреагировали в ООН.

«Мы ясно даем понять, что выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала международные структуры «жестко отреагировать на бесчеловечное преступление киевского режима против мирных граждан».

«Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима — варварские удары по мирному населению Брянска. Власти региона делают все возможное для оказания скорейшей помощи пострадавшим. Глубокие соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления раненым», — написала она.

Происшествие прокомментировал депутат Николай Валуев, представляющий в Госдуме Брянскую область.

«Мои соболезнования погибшим и скорейшего выздоровления раненым. Все равно Победа будет нашей!» — написал он.

Украина признала ответственность

Украина признала свою ответственность за удар. Вначале, как пишет «РБК-Украина», о случившемся высказался президент Владимир Зеленский.

«Главком [ВСУ Александр] Сырский мне рассказал, что успешно прошла операция, был поражен Брянский завод, который изготавливал системы управления всех видов ракет РФ», — заявил он.

Затем генштаб ВСУ распространил видеозапись удара, подтвердив, что он был осуществлен с помощью крылатых ракет Storm Shadow. Судя по записи, попаданий было несколько.