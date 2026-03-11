Россиян могут отправить в армию на время суда по оспариванию решения военкомата

Госдума может отменить приостановку решения военкомата при оспаривании в суде

В России могут отменить ныне действующую обязательную приостановку решения о призыве в армию на время суда призывника с военкоматом. Внесенный в Госдуму законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно ему приостановка решения о призыве в армию на время рассмотрения жалобы призывника станет лишь правом, а не обязанностью суда. И для приостановки призыва потребуется уже отдельное судебное решение.

По словам одного из инициаторов законопроекта, председателя комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова, призывник будет принимать участие в судебном заседании удаленно, уже находясь в своей воинской части и неся военную службу.

5 марта сообщалось, что россияне массово столкнулись с санкциями за неявку в военкомат по повестке.

Ранее суд ограничил доступ к сайту с инструкциями «как не идти в армию».