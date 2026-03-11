СМИ: Трамп мог осознать свою ошибку в Иране в разговоре с Путиным

Berliner Zeitung: в разговоре с Путиным Трамп мог осознать свою ошибку в Иране

Президент США Дональд Трамп во время разговора со своим коллегой, президентом России Владимиром Путиным, вероятно, осознал ошибку из-за роста цен на нефть после атак на Иран. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

После разговора с Путиным Трамп внезапно заговорил о скорейшем прекращении войны, сообщает газета. Подробности разговора не были обнародованы, при этом глава Белого дома рассказал о разговоре на пресс-конференции в Вашингтоне 9 марта. Заявления Трампа были структурированы таким образом, что их можно было интерпретировать по-разному, подчеркивает Berliner Zeitung.

«Россия является ключевым союзником Ирана, и американские чиновники опасаются, что она поддерживает иранцев в их войне. Трамп преуменьшил значение этого сценария, но посланник Белого дома Стив Виткофф заявил журналистам в субботу, что он проинформировал российских чиновников о том, что они не должны делиться какой-либо разведывательной информацией с Ираном», — пишет издание.

9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе американского лидера. Во время беседы стороны обсудили актуальную международную ситуацию. Разговор Путина и Трампа в длился около часа.

Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана практически завершена.