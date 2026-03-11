11 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 11 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

11 марта в России отмечают День частных охранных агентств. В мире вспоминают о шекспировских героях Ромео и Джульетте, а в США празднуют День лапши. По народному календарю — Порфирий Поздний, согласно приметам сегодня нельзя знакомиться с красивыми женщинами — можно нарваться на кикимору. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 11 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 марта

* День работников opгaнoв нapкoкoнтpoля ΡФ

Профессиональный праздник работников наркоконтроля в РФ установлен в память о создании ведомства 11 марта 2003 года. Хотя сама Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков была упразднена в 2016 году, а ее функции переданы Министерству внутренних дел, дата осталась в календаре. В этот день поздравления принимают сотрудники антинаркотических подразделений МВД и других ведомств, которые занимаются пресечением преступлений, связанных с наркотиками.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

* День сотрудников частных охранных агентств в России

11 марта 1992 года в России был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности». Эта дата стала праздником частных детективов и сотрудников охранных организаций. Кстати, официально профессия «охранник» появилась в реестре в 2009 году.

В России действует около 16 тысяч частных охранных организаций (ЧОО). Число официально аттестованных сотрудников с лицензией оценивается в 600–700 тысяч человек. Большинство из них — бывшие военнослужащие и сотрудники МВД.

* День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны

Дата посвящена важному событию Великой Отечественной войны — созданию Уральского добровольческого танкового корпуса. В 1943 году рабочие Свердловской, Челябинской и Молотовской ныне Пермский край областей собрали средства на танки Т-34. Танковый корпус был сформирован в кратчайшие сроки, на призыв откликнулись 115 тысяч добровольцев. Из них были отобраны 9660 человек, которые прошли подготовку. 1 мая 1943 года добровольцы в торжественной обстановке приняли военную присягу и получили боевое оружие.

Уральский добровольческий танковый корпус стал поистине легендарным: он дошел до Берлина и Праги, освободил от гитлеровских захватчиков сотни городов и населенных пунктов.

* Всемирный день водопровода

День водопровода был учрежден в 2010 году Всемирным сантехническим советом (World Plumbing Council, WPC). Праздник напоминает о ценности систем водоснабжения, без которых немыслима комфортная жизнь. История этих сооружений уходит корнями в глубокую древность: каналы и трубы из глины и меди строили еще в Месопотамии, Древнем Китае и Риме. Знаменитые римские акведуки стали символом инженерной мысли, обеспечивая города питьевой водой.

Кстати Первый водопровод в России появился в XII веке, в Великом Новгороде. А первую российскую городскую водопроводную систему построили в 1804 году.

* Европейский день памяти жертв терроризма

Дата учреждена Европарламентом в память о терактах в Мадриде в 2004 году, когда в результате взрывов в пригородных поездах погибли почти 200 человек. Атака, совершенная североафриканскими радикалами, стала одной из крупнейших в истории Европы. Сегодня в этот день вспоминают не только жертв мадридского теракта, но и всех погибших от рук террористов в мире.

* Всемирный день мусульманской культуры, мира и диалога в кино

Праздник отмечается с 2010 года по инициативе писателя и продюсера из Калифорнии Джаведа Мохаммеда, чтобы познакомить людей с богатством и разнообразием исламской культуры, а также показать ее общие корни и связь с другими традиционными вероисповеданиями.

Ежегодно в этот день во многих странах проходят выставки, лекции и кинопоказы, призванные способствовать взаимопониманию и укреплению диалога между представителями разных культур.

* День Ромео и Джульетты

Согласно преданию, 11 марта 1302 года состоялось обручение двух легендарных влюбленных — Ромео Монтекки и Джульетты Капулетти, воспетых Уильямом Шекспиром. В современном мире дата напоминает о силе любви и безграничной преданности.

Кстати, в 1972 году в Вероне поклонники творчества драматурга основали Клуб Джульетты. Его участники до сих пор бережно хранят традицию: они отвечают на письма со всего мира, которые приходят на имя знаменитой героини.

Какие праздники отмечаются 11 марта в других странах

День печати — Таджикистан. В 1912 году в этот день в Бухарском эмирате вышла первая таджикская газета «Бухорои Шариф» («Священная Бухара»). По инициативе президента Эмомали Рахмона в честь этого события с 1994 года в стране отмечается национальный День печати.

Максим Блохин/ТАСС

День «Съешь свою лапшу» — США. В XIX–XX веках в Америке произошло глобальное смешение культур, благодаря чему лапша стала частью национальной кухни. В честь лапши, как и многих других блюд, американцы придумали гастрономический праздник. Сегодня принято делиться любимыми рецептами и наслаждаться лапшой в кругу близких.

День отказа от курения — Великобритания. Дата ведет историю с 1970-х — именно тогда ученые подтвердили, что никотин вызывает рак. В этот день можно бесплатно получить консультацию врача и средства для заместительной терапии.

Религиозные праздники 11 марта

* Дeнь пaмяти cвятитeля Пopфиpия Гaзcкoгo

Святой Порфирий жил в конце IV — начале V века, он был выдающимся епископом и проповедником, который многое сделал для распространения христианства на территории современной Палестины. Он родился в Греции, в городе Фессалоники, в богатой семье. В молодости ушел в Египет, где стал монахом, позже перебрался в Иерусалим. Со временем Порфирия назначили архиепископом в город Газу. Почти все жители там были язычниками. Но в то время случилась сильная засуха, Святитель обошел с крестным ходом весь город, после чего начался долгожданный дождь. Увидев это чудо, горожане прониклись христианской верой и приняли крещение. Так Газа постепенно стала христианским городом. Порфирий управлял епархией 25 лет и умер в 420 году.

Православная церковь 11 марта также чтит память: • мученика Севастиана;

• пpeпoдoбнoгo Ceвacтиaнa Coxoтcкoгo;

• священномучеников Петра Варламова, Сергия Воскресенского, Иоанна (Пашина), епископа Рыльского и других. Католическая церковь в этот день вспоминает: • Альберту Аженскую;

• Аурею/Орию Сан-Мильянскую;

• Энгуса Тамлахтского;

• блаженного Джона Риги и других.

Народные праздники и приметы 11 марта

* Порфирий Поздний

Название народного праздника связано с днем памяти святителя Порфирия Газского. Крестьяне в этот день внимательно следили за погодой: считалось, что наступившее тепло обманчиво и морозы еще вернутся. Чтобы приблизить весну, в некоторых областях проводили обряд «пробуждения земли» — ударяли палками по почве, словно торопили ее проснуться после зимы.

Согласно приметам, на Порфирия не стоит знакомиться с красивыми женщинами — в них может вселиться кикимора, способная забрать силу мужчины. Не следовало оставлять пустую посуду на столе — домовой разгневается. Нельзя стричься, шуметь и скандалить.

Игорь Онучин/ТАСС

* Приметы

Голуби нахохлились и сидят на одном месте — возможно резкое похолодание.

Низкие облака — к ненастью и затяжной весне.

Теплый ветер сулит раннюю весну.

Плотный снег под ногами — зима задержится.

Какие исторические события произошли 11 марта

* 105 год — китайский сановник и изобретатель Цай Лунь доложил императору о создании бумаги из растительных волокон. Это открытие впоследствии упростило процесс записи и передачи информации.

* 843 год — в Византийской империи восстановлено почитание икон после десятилетий иконоборчества. Икона окончательно стала неотъемлемой частью православного христианства.

* 1702 год — в Лондоне вышла первая англоязычная ежедневная газета The Daily Courant, заложившая основы журналистики и регулярного распространения новостей.

* 1714 год — Петр I издал указ об открытии цифирных школ — первых начальных образовательных учреждений, обучавших мальчиков грамоте, арифметике и письму.

* 1811 год — в английском городе Ноттингем началось восстание луддитов — рабочих, выступавших против внедрения машин в текстильной промышленности.

* 1851 год — состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».

* 1861 год — в американской Конфедерации была принята первая конституция Южных штатов, что стало предвестником Гражданской войны в США.

* 1869 год — французский натуралист и миссионер Арман Давид, путешествуя по Китаю, получил в подарок от местных охотников шкуру неведомого зверя. Так первый европеец узнал о существовании панды — бамбукового медведя родом из горных регионов Сычуань и Тибет.

* 1878 год — фонограф Эдисона был продемонстрирован членам Французской академии. Изобретение было объявлено шарлатанством.

* 1892 год — в Москве был утвержден проект первой городской канализации, что стало важным шагом в развитии санитарии и общественного здравоохранения.

* 1918 год — правительство во главе с Лениным переехало из Петрограда в Москву, сделав ее столицей Советской России.

* 1918 год — в США зафиксирована первая вспышка «испанки» — смертоносной пандемии гриппа, унесшей жизни более 50 миллионов человек по всему миру.

* 1941 год — конгресс США принял закон о ленд-лизе, позволявший поставлять военную технику союзникам во время Второй мировой войны. Решение сыграло большую роль в снабжении СССР и Великобритании и ускорило поражение нацистской Германии.

* 1970 год — Пабло Пикассо передал Барселоне 800 своих работ, заложив основу для знаменитого музея, посвященного его творчеству.

* 1985 год — Михаил Горбачев избран генеральным секретарем ЦК КПСС, что положило начало эпохе перестройки и в конечном итоге привело к распаду СССР.

* 2011 год — произошло разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 у побережья Японии, вызвавшее цунами и крупнейшую техногенную катастрофу на АЭС «Фукусима-1».

* 2015 год — пожар в торговом центре «Адмирал» в Казани. Погибли 19 человек, более 70 получили ожоги и травмы.

* 2020 год — ВОЗ объявила, что вспышка коронавируса (COVID-19) приняла характер пандемии.

Дни рождения и юбилеи 11 марта

* В 1726 году родился Василий Чичагов — русский мореплаватель и флотоводец, адмирал, участник русско-шведских войн.

* В 1811 году родился Урбен Леверье — французский астроном, предсказавший на основе математических расчетов существование планеты Нептун.

* В 1818 году родился Мариус Петипа — французский и российский балетмейстер, создатель классического русского балета.

* В 1822 году родился Жозеф Луи Франсуа Бертран — французский математик, член Парижской академии наук, ставший известным благодаря формулировке парадоксов теории вероятности.

* В 1906 году родился Зино Давидофф — швейцарский промышленник, основатель бренда Davidoff.

* В 1921 году родился Астор Пьяццолла — аргентинский музыкант и композитор, работавший в жанре танго.

* В 1926 году родился Георгий Юматов — советский и российский актер, исполнитель главной роли в фильме «Офицеры».

* В 1952 году родился Дуглас Адамс — британский писатель, автор «Путеводителя для путешествующих автостопом по Галактике».

Кто отмечает день рождения

* 95 лет исполняется Руперту Мердоку — австралийско-американскому медиамагнату, основателю и бывшему главе News Corporation, владельцу Fox News и ряда крупнейших мировых СМИ.

* 76 лет исполняется Бобби Макферрину — американскому джазовому певцу, обладателю 10 премий «Грэмми», автору хита Don't Worry, Be Happy.

* 72 года исполняется Дэвиду Ньюману — американскому композитору и дирижеру.

* 65 лет исполняется Мухаммаду бен Зайд аль-Нахайяну — президенту Объединенных Арабских Эмиратов и эмиру Абу-Даби.

* 54 года исполняется Марии Ароновой — актрисе театра и кино, народной артистке России.

* 44 года исполняется Торе Берч — американской актрисе, известной по фильмам «Красота по-американски» и «Призрачный мир».

* 41 год исполняется Елене Берковой — скандально известной участнице «Дома-2» и бывшей порноактрисе.