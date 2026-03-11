IEA планирует высвободить крупнейший в истории запас нефти

Международное энергетическое агентство предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать рост цен на фоне войны США, Израиля и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, на рынок могут вывести больше 182 миллионов баррелей нефти. Такой объем резервов был использован после начала военной операции на Украине в 2022 году.

Инициативу обсудили 10 марта на экстренном совещании представителей 32 стран, входящих в агентство. Там рассматривались меры по стабилизации мирового нефтяного рынка на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Окончательное решение планируется принять 11 марта. Для утверждения предложения требуется единогласная поддержка всех стран — участников агентства.

