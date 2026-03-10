Размер шрифта
Харви Вайнштейн в первом интервью из тюрьмы: «Был напористым, но не насиловал»

Продюсер Вайнштейн опроверг обвинения в сексуальном насилии
Brendan McDermid/Reuters

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн в первом интервью из тюрьмы опроверг обвинения в сексуальном насилии, за которое отбывает срок. Беседу журналиста Маэра Рошана с продюсером публикует The Hollywood Reporter.

Вайнштейн поговорил с Рошаном в тюрьме на острове Райкерс. По его словам, он мог вводить женщин в заблуждение, но якобы не насиловал их.

«Я изменял обеим женам. Это аморально. Но я никого не насиловал», — заявил продюсер

Продюсер признал, что между ним и его предполагаемыми жертвами действительно существовал «дисбаланс власти».

«Я знаю, что могу быть пугающим и трудным. Но до сексуального насилия это недотягивает. Чрезмерный флирт, нелепые ситуации. Плохое и глупое поведение. Да. Но я никого не принуждал», — убеждает 73-летний Вайнштейн.

Он добавил, что нанимал частных детективов для слежки за своими обвинительницами и заставлял жертв подписывать строгие договоры о неразглашении, только чтобы об изменах не узнала жена.

«Я переступил границы дозволенного, я чрезмерно использовал власть. Я был напористым и настойчивым и чувствую себя из-за этого ужасно. Мне стыдно за такое поведение», — раскаивается Вайнштейн.

В феврале 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в двух эпизодах: в изнасиловании в 2013 году, а также в принуждении к интимной близости в 2006 году. В апреле прошлого года суд отменил приговор из-за допущенных во время судебного процесса нарушений.

Однако продюсер находится в заключении, поскольку в феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса. Имя предполагаемой жертвы неизвестно.

Ранее Джуди Денч встала на защиту обвиненных в сексуальном насилии звезд.

 
