«Неточно пользуется своим оружием»: Трамп заявил, что Иран сам нанес удар по школе для девочек

Трамп обвинил Иран в ударе по школе для девочек американской ракетой

Последствия ракетного удара по школе для девочек в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по школе для девочек в иранском городе Минаб нанес сам Иран, так как Тегеран «неаккуратно и неточно пользуется своим оружием». При этом американский лидер признал, что он недостаточно осведомлен о ходе расследования и примет любые его итоги. В западных СМИ заявления Трампа приняли критически, отмечая, что ответственность за удар по школе, вероятнее всего, лежит на Соединенных Штатах, а слова американского лидера расходятся с действительностью.

Удар по школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого погибли около 170 человек, нанес Иран. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время брифинга на борту его самолета, сообщает TWZ.

«По моему мнению, основываясь на том, что я видел, это сделала иранская сторона», — сказал Трамп.

По его словам, Тегеран неаккуратно и неточно пользуется своим вооружением. При этом он заявил, что Исламская Республика располагает американскими крылатыми ракетами «Томагавк» и вполне могла использовать их для удара по школе.

«Будь то Иран или кто-то другой, факт в том, что «Томагавк» — это очень распространенное оружие. Оно продается другим странам, и сейчас это расследуется», — сказал Трамп.

Одновременно с этим американский президент заявил, что он пока не видел итогов расследования трагедии в иранской школе.

«Мне недостаточно известно об этом. <…> Разумеется, к какому бы выводу ни пришло расследование, я его приму», — заверил Трамп.

В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет также заявил, что Соединенные Штаты «считают, что это было сделано Ираном».

«Единственная сторона, которая наносит удары по мирным жителям, — это Иран», — сказал Хегсет.

«У Ирана нет «Томагавков»

Американское издание The New York Times (NYT) в вышедшей после заявлений Трампа статье пришло к прямо противоположному выводу, обвинив в непреднамеренном ударе по школе американскую армию. Основываясь на опубликованных иранской стороной снимках искореженных обломков ракет, газета пишет, что здание школы разрушил «Томагавк», произведенный в 2014 году или позже на заводе в штате Колорадо.

«По данным The New York Times, появляется все больше свидетельств того, что школа пострадала в результате серии ударов США по расположенной рядом военно-морской базе», — говорится в публикации.

Версию Дональда Трампа о том, что у Ирана есть свои «Томагавки» NYT отвергает.

«На самом деле у Ирана нет «Томагавков». Любая страна, которой США продали «Томагавки», должна получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать их третьей стороне», — отмечает издание.

В публикации подчеркивается, что, помимо США, этими крылатыми ракетами располагают лишь Австралия и Великобритания.

«Случайно перепутать невозможно»

К схожему выводу пришло и британское издание The Guardian. Обратившись к экспертам по боеприпасам, газета выяснила, что в здание попала крылатая ракета «Томагавк», принадлежавшая армии США.

Версию о том, что школа была разрушена иранской ракетой, газета отвергла.

«Несмотря на различные заявления, распространяемые в интернете, этот боеприпас явно не является иранской ракетой Soumar: у Soumar есть характерный внешний двигатель, расположенный сзади, на нижней части боеприпаса», — заявил директор исследовательской компании Armament Research Services Джензен-Джонс.

Анализируя спутниковые снимки и фотографии с места событий The Guardian отмечает, что случайно перепутать школу с военным объектом было бы весьма затруднительно . Хотя здание, действительно, располагается недалеко от казарм комплекса Корпуса стражей исламской революции, оно было отделено от него стеной около 10 лет назад. На стенах хорошо видны большие красочные изображения, характерные именно для школы, а рядом размещаются спортивные площадки.

Американская телекомпания CBS со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами расследования, пишет, что США «скорее всего, несут ответственность за смертоносную атаку, но не наносили удар по школе намеренно». Причиной ошибки, по данным источника, стали устаревшие разведданные, согласно которым этот район по-прежнему считался частью иранской военной базы.

«Личности установлены»

Удар по начальной школе для девочек в городе Минаб был нанесен около 10 утра 28 февраля — почти сразу после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Эвакуироваться из здания никто не успел. По последним данным, 171 человек погиб, в основном дети.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил случившееся.

«Этот акт варварства — еще одна темная страница в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле, которая никогда не будет стерта из исторической памяти нашего народа. Я решительно осуждаю этот бесчеловечный акт, выражаю соболезнования семьям погибших, жителям Минаба и всему народу Ирана и считаю себя причастным к их глубокой скорби», — заявил президент.

Позже в Иране заявили, что установили личности всех виновных в ударе, подданство пилотов и авиабазы, с которых совершались вылеты.