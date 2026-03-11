Размер шрифта
В России как можно скорее хотят отправить солдат-срочников на тушение пожаров

«Известия»: срочников уже в этом году могут отправить в пожарные войска МЧС
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Уже в этом году часть призванных по призыву военнослужащих может быть направлена в МЧС, где займется тушением пожаров и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно инициативе депутатов Госдумы, которую поддержали в МЧС и министерстве обороны, солдат-срочников планируется задействовать в качестве пожарных и водителей пожарных автомобилей. Необходимость этого объясняется «геополитической обстановкой в мире, потенциальными угрозами со стороны недружественных стран» и значительной нехваткой рядового и младшего начальствующего состава Федеральной противопожарной службы МЧС. Так, из 98 тысяч пожарных и водителей в настоящее время укомплектовано всего лишь 75 тысяч. В среднем за год их численность снижается на 3–5%. В некоторых территориальных органах МЧС нехватка личного состава уже привела к временной приостановке работы пожарно-спасательных подразделений.

По словам замглавы МЧС Вячеслава Бутко, срочники будут привлекаться к тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с первого года службы после прохождения необходимой подготовки. Их обеспечат обмундированием, питанием и медицинским обслуживанием. Время службы будет засчитываться, так же как и другим российским военнослужащим, в рамках пенсионного законодательства.

Депутат Анатолий Выборный сообщил, что законопроект будет внесен в Госдуму в апреле и принят в весеннюю сессию. В случае быстрого приведения подзаконных нормативных актов в соответствие с новым законом, призывники уже осенью отправятся в пожарные войска.

18 февраля глава МЧС Александр Куренков заявил, что несколько тысяч срочников будут ежегодно отправляться на службу в пожарные подразделения.

Ранее сообщалось, что МЧС России в ближайшие годы может столкнуться с нехваткой специалистов по управлению дронами.

 
