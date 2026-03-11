«Агрессор получил послание»: посол Ирана раскрыл последствия атаки по авианосцу США

Иран повредил американский авианосец Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») и считает это посланием США. Об этом заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.

По его словам, Иран уже успел показать США и Израилю свои оборонные возможности.

«Повреждение авианосца «Линкольн» было посланием, которое, надеемся, агрессор получил», — сказал дипломат.

С начала конфликта на Ближнем Востоке иранские военные несколько раз заявляли о запуске ракет и беспилотников по авианосцу «Авраам Линкольн». В последний раз об этом сообщалось 6 марта.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» отошел от границ Ирана. По данным военных, судно направилось в юго-восточную часть Индийского океана после того, как попало под удар. До этого КСИР утверждал, что по авианосцу ударили четыре баллистические ракеты.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что США отправят третий авианосец на Ближний Восток для участия в операции против Ирана.