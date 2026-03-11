Трамп объявил об открытии первого за 50 лет нефтеперерабатывающего завода в США

Трамп: впервые за 50 лет в США открылся новый нефтеперерабатывающий завод

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об открытии компанией America First Refining первого за 50 лет нового нефтеперерабатывающего завода в США. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Трамп назвал это событие крупнейшей в истории страны исторической сделкой на $300 млрд, а также огромной победой действующей администрации. Он также выразил благодарность за инвестиции партнерам из Индии и крупнейшей частной энергетической компании Reliance.

«Америка возвращается к настоящему энергетическому доминированию», — заявил Трамп.

Как отмечается, новый нефтеперерабатывающий завод располагается в Браунсвилле (штат Техас). НПЗ рассчитан на обеспечение внутреннего рынка США. По словам Трампа, он укрепит национальную безопасность страны, увеличит производство «американской энергии», и принесет «миллиарды долларов экономического эффекта», и, кроме того, станет самым чистым НПЗ в мире.

