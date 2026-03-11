Размер шрифта
Трамп объявил об открытии первого за 50 лет нефтеперерабатывающего завода в США

Gregory Bull/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил об открытии компанией America First Refining первого за 50 лет нового нефтеперерабатывающего завода в США. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Трамп назвал это событие крупнейшей в истории страны исторической сделкой на $300 млрд, а также огромной победой действующей администрации. Он также выразил благодарность за инвестиции партнерам из Индии и крупнейшей частной энергетической компании Reliance.

«Америка возвращается к настоящему энергетическому доминированию», — заявил Трамп.

Как отмечается, новый нефтеперерабатывающий завод располагается в Браунсвилле (штат Техас). НПЗ рассчитан на обеспечение внутреннего рынка США. По словам Трампа, он укрепит национальную безопасность страны, увеличит производство «американской энергии», и принесет «миллиарды долларов экономического эффекта», и, кроме того, станет самым чистым НПЗ в мире.

До этого стало известно, как Трамп может победить Иран без единого солдата. По информации западных СМИ, американскому лидеру необходимо взять под контроль остров Харк, где находится главный экспортный нефтяной терминал Исламской Республики.

Ранее стало известно, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в Европе выросли вдвое.

 
