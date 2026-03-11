В США заявили, что антироссийские санкции до сих пор действуют

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заявила, что ей пока нечего объявить о возможных новых послаблениях в санкциях в отношении нефтяного сектора России и других нефтяных стран. Ее слова передает ТАСС.

«Сегодня у меня нет для вас никаких объявлений о введении новых санкций или новых отменах санкций», — подчеркнула Левитт.

По ее словам, решение о снятии санкций будет принимать американский лидер после консультаций с командой по энергетике и министерство финансов США.

До этого Белый дом указал на краткосрочность ослабления санкций против российской нефти для Индии. Как пояснила Левитт, чтобы компенсировать временный дефицит поставок нефти по всему миру, США временно разрешили Индии принимать российскую нефть. Она уточнила, что решение Вашингтона является лишь краткосрочной мерой, принятой, поскольку Индия является «хорошим партнером» Штатов. Кроме того, речь идет лишь о нефти, уже загруженной в танкеры.

Ранее стали известны детали сделки США и Индии по российской нефти.