Российский посол раскрыл возможный ответ Словакии на блокировку Украиной транзита нефти

Посол Андреев: Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в ЕС

Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в Евросоюз из-за блокировки Киевом транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в республике Сергей Андреев.

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если поставки нефти для Словакии по «Дружбе» не будут восстановлены, словацкое правительство оставляет за собой право принять и другие меры, в частности, отказаться от поддержки вступления Украины в ЕС», — сказал дипломат.

9 марта Фицо сказал, что Словакия готова пойти на крайние меры в борьбе с президентом Украины Владимиром Зеленским за поставки энергоресурсов.

Неделю назад правительство Словакии расторгло договор с Украиной об экстренных поставках электроэнергии и пригрозило, что при затягивании запуска прокачки российской нефти может поступить так же и с обычными поставками.

Транзит российской нефти через украинскую территорию по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии был остановлен 27 января. В Братиславе убеждены, что трубопровод в рабочем состоянии, а отказ возобновить прокачку обусловлен политическим шантажом, на который Украина пошла, чтобы ускорить свое вступление в Евросоюз.

Ранее Словакия заявила о готовности совместно с Венгрией блокировать кредит ЕС для Украины до восстановления транзита нефти по «Дружбе».