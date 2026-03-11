Журналисты раскрыли выдвинутые Ираном условия для возобновления переговоров с США

Иран отклонил предложения стран, пожелавших выступить посредниками в переговорах с США о прекращении огня, и требует от Вашингтона гарантий для возобновления дипломатического процесса. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — отмечается в сообщении.

По данным источников телеканала, Тегеран требует от Вашингтона гарантий ненападения на Исламскую Республику в будущем, а также выплат репараций. Кроме того, иранская сторона настаивает на признании ее права реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

10 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что вопрос переговоров Тегерана с Вашингтоном при новом верховном лидере исламской республики Моджтабе Хаменеи вряд ли будет рассматриваться.

В тот же день замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади сообщил, что некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к стране по поводу прекращения огня. Он подчеркнул, что для Тегерана первым условием прекращения огня являются гарантии того, что агрессия не повторится.

9 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов к деэскалации напряженности, если территории соседних стран не будут использоваться для атак на республику.

Ранее в парламенте Ирана заявили об отсутствии стремления к прекращению огня.