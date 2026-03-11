Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Журналисты раскрыли выдвинутые Ираном условия для возобновления переговоров с США

Al Mayadeen: Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Иран отклонил предложения стран, пожелавших выступить посредниками в переговорах с США о прекращении огня, и требует от Вашингтона гарантий для возобновления дипломатического процесса. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

«Иран отвергает все посреднические инициативы по поводу прекращения огня, поскольку у него есть условия и он хочет реальных гарантий», — отмечается в сообщении.

По данным источников телеканала, Тегеран требует от Вашингтона гарантий ненападения на Исламскую Республику в будущем, а также выплат репараций. Кроме того, иранская сторона настаивает на признании ее права реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих объектах атомной энергетики.

10 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что вопрос переговоров Тегерана с Вашингтоном при новом верховном лидере исламской республики Моджтабе Хаменеи вряд ли будет рассматриваться.

В тот же день замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади сообщил, что некоторые страны, включая Россию, Китай и Францию, обратились к стране по поводу прекращения огня. Он подчеркнул, что для Тегерана первым условием прекращения огня являются гарантии того, что агрессия не повторится.

9 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов к деэскалации напряженности, если территории соседних стран не будут использоваться для атак на республику.

Ранее в парламенте Ирана заявили об отсутствии стремления к прекращению огня.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!