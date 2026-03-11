Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Сийярто указал на связь между перевозкой денег из Австрии на Украину и выборами в Венгрии

Сийярто: Украина не смогла объяснить перевозку наличных и золота через Венгрию
Григорий Сысоев/РИА Новости

Украина до сих пор не смогла внятно объяснить перевозку крупных сумм наличных и золота через Венгрию по странному маршруту, что выглядит крайне подозрительно. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Киев объяснил ситуацию транзакцией между двумя банками.

«Но я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1-1,2 миллиарда евро», — сказал министр.

По его словам, у Украины было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, однако Будапешт его так и не услышал.

Сийярто обратил внимание, что инкассаторские автомобили были остановлены на шоссе, ведущем не в сторону украинской границы, а на юг Венгрии. Он указал на странность маршрута и пошутил, что украинцы могли бы выбрать «маршрут через Польшу».

«Все это в этой схеме очень подозрительно... Украинцы заинтересованы в определенном исходе выборов, а по Венгрии бродят 500 миллиардов форинтов», — отметил глава МИД.

Он добавил, что необходимость выяснить возможную связь между этими финансовыми потоками и внутриполитическими процессами в Венгрии.

5 марта в Венгрии задержали семерых украинцев, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском «Ощадбанке» подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком. Позже парламент Венгрии одобрил заморозку средств, конфискованных у «Ощадбанка».

Ранее Сийярто назвал паникой реакцию Киева на изъятие в Венгрии денег у украинских инкассатаров.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!