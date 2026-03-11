Сийярто указал на связь между перевозкой денег из Австрии на Украину и выборами в Венгрии

Сийярто: Украина не смогла объяснить перевозку наличных и золота через Венгрию

Украина до сих пор не смогла внятно объяснить перевозку крупных сумм наличных и золота через Венгрию по странному маршруту, что выглядит крайне подозрительно. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что Киев объяснил ситуацию транзакцией между двумя банками.

«Но я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1-1,2 миллиарда евро», — сказал министр.

По его словам, у Украины было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, однако Будапешт его так и не услышал.

Сийярто обратил внимание, что инкассаторские автомобили были остановлены на шоссе, ведущем не в сторону украинской границы, а на юг Венгрии. Он указал на странность маршрута и пошутил, что украинцы могли бы выбрать «маршрут через Польшу».

«Все это в этой схеме очень подозрительно... Украинцы заинтересованы в определенном исходе выборов, а по Венгрии бродят 500 миллиардов форинтов», — отметил глава МИД.

Он добавил, что необходимость выяснить возможную связь между этими финансовыми потоками и внутриполитическими процессами в Венгрии.

5 марта в Венгрии задержали семерых украинцев, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском «Ощадбанке» подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком. Позже парламент Венгрии одобрил заморозку средств, конфискованных у «Ощадбанка».

