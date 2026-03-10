Новые квартиры хуже коммуналок

В России продолжается борьба с микроквартирами. Сначала в столице запретили проектировать жилье меньше 28 квадратов. Теперь, поговаривают, на студии могут перестать давать льготную ипотеку. Но побеждает не здравый смысл, а экстремальная экономия. Средний метраж жилья не перестает падать. А люди не перестают покупать клетушки. И вот людей пытаются образумить угрозами. Депутаты, чиновники, эксперты рынка недвижимости пугают, что скоро микроквартиры превратятся в никому не нужный хлам.

Для начала числа. В 2025 году средняя площадь квартир в новостройках страны снизилась до 48 кв. м. В Казани площадь упала до 43 м, в Ростове-на-Дону и Петербурге — до 42 м. Средняя — это значит сложили квадратуру всех типов квартир. Десять лет назад показатель по стране был равен 55 метрам, двадцать лет назад — 65. Наши дома скукоживаются. Усыхают. Строительная вселенная расширялась недолго, моргнуть не успели — вот все и сворачивается. А главное, что будет дальше?

Динамика неутешительная. В городах, где не действуют ограничения по площади, россияне по-прежнему скупают 15–20-метровые студии. В том числе по льготным программам. Детям для старта. Перекантоваться на время студенчества. Там, где запретили жилье меньше 28 м, рынок заполнили апартаменты, ограничения на которые не распространяются. А еще — вот где ужас! — кладовки, переоборудованные под койко-места. Как на это можно спокойно смотреть? Как не закричать: «Люди, что ж вы делаете! Остановитесь!»

Но что толку кричать? Люди покупают то, на что хватает денег. Хотя бы и заемных. У людей травма. Многие росли в огромном таборе из трех поколений в коммуналках, в тесных хрущевках с картонными стенами и пятиметровыми кухнями. Людям нужны аргументы. И вот аргументы нашлись. Нынешние скворечники, объясняют нам, будут хуже коммуналок. Дескать, уже через каких-то десять лет все превратится в тыкву, в смысле в страшный неликвид — ни сдать будет нельзя, ни продать, ни обменять.

Сомневающимся разжевывают. Понастроили уже слишком много этих каморок. А население не растет. Причем не только не растет, а наоборот. Про демографию-то объяснять ничего не надо. Скоро по студии будет у каждого, отмечающего совершеннолетие. Вот только жить из-за возросших стандартов молодежь в этих чуланах не захочет, а сдавать будет некому. Кому надо, когда у каждого своя такая конура?

Вроде логично и очень хотелось бы верить, но… Не бьется с реальностью. Не бьется и все тут. Все возрастающие стандарты качества жизни — это, конечно, прекрасно, но с чего кто-то решил, что они, эти стандарты, будут подкреплены возможностями? И откуда уверенность, что можно говорить о каком-то перепроизводстве метров?

Давайте ближе к фактам. А факты таковы, что сегодня, в 2026 году, средняя обеспеченность жильем составляет 29 м на россиянина. Вроде бы немало. Но надо понимать, о чем речь. А речь обо всем жилом фонде страны, поделенном на число жителей.

Это вместе с нераспроданными новостройками, доля которых в некоторых регионах по-прежнему составляет больше половины. Вместе с хрущевками, срок службы большинства которых закончился 10–15 лет назад. Да что с хрущевками. Это вместе со старым фондом, с аварийным жильем, с частным сектором, который представлен у нас не только красивыми просторными коттеджами, но и покосившимися хибарами.

А еще не забывайте, что среднее — это всегда немного про голубцы. Одному — мясо, другому — капустный лист. Один владеет 500-метровым пентхаусом в центре Москвы и парой загородных домов, другой с семьей ютится на 30 м, да и то арендованных. Показатель обеспеченности ничего не говорит нам о формах собственности.

В общем, так посмотреть, и 29 м — это вообще тьфу. Нам еще строить да строить. Что легко доказать, сравнив показатель средней обеспеченности жильем с аналогичным параметром в других странах. В Великобритании на каждого жителя в среднем приходится 43 м, в Германии — 48 м, во Франции — 51 м, в Нидерландах — 54 м. При этом в странах Европы тоже с жильем довольно туго. И малогабаритные квартиры в крупных городах там не редкость. В старом фонде Парижа есть каморки даже без туалетов. Бум модульных микроквартир переживает Голландия — там появились студии меньше, чем в перенаселенном Гонконге. Тренд на компактность сохраняется в Англии. Так пойдет, скоро Старый Свет двухметровые капсульные номера признает пригодным для постоянного проживания жильем. Как говорится, зато свое, зато отдельное, какое-никакое, а личное пространство.

А демография как же? А никак. Основное строительство ведется в крупных городах. А в них население только уплотняется. В России вот 16 городов-миллионеров. И в каждом — не верите, посмотрите сами статистические сводки — численность населения за последние десять лет только выросла. Пополняют мегаполисы как переселенцы из регионов, так и приезжие из других стран. Миграционные потоки, нравится кому-то это или нет, неизбежны. Пока одни государства переживают о низкой рождаемости, другие переживают ее бум. В общем и целом, население планеты все еще увеличивается. Причем угрожающе. Каких-то 15 лет назад нас на шарике было семь миллиардов. Меньше сорока лет назад — пять миллиардов. А теперь больше восьми! Скоро будет девять! Всем этим толпам надо где-то жить. Дворцов на всех точно не хватит.

А еще ведь нынче все больше граждан живет поодиночке. Все ж тонкие, сложные, трепетные, многие уже просто не могут ужиться ни с кем другим. И им реально лучше одним в студии на 20 м, чем с семьей в доме с верандой. Или не лучше. Просто на дом денег нет. И на семью, соответственно, тоже. Подавляющее большинство людей в мире — это все еще бедняки. Ну и у нас тут, в России, — жизнь тоже не сахар. Уж простите за эту неприятную правду, но что есть — то есть.

И ладно бы жили только небогато. У нас ведь еще и холодно. А это такое суровое комбо. Все еще есть люди, которые не покупают просторное жилье из-за дорогой коммуналки. Прямо как мой дед в середине прошлого века. Он не ждал, когда там понатыкают по городу хрущевки и дадут жилье. Он сам строил дом. На двоих с братом. У каждого уже семья была, дети. Построили дом 50 квадратов. Знаете почему? А топить больше как? Это ж сколько дров надо! А еще: больше дом — меньше огород. А тогда картошку сажать куда?

Раньше выживали, жавшись друг к другу. Теперь выживают, отгораживаясь друг от друга. Но теснота никуда не делась. И не факт, что эту проблему удастся решить в ближайшие десятилетия.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.