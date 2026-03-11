В России объяснили пропажу семги из сетевых магазинов

В последние годы в российских магазинах стало меньше семги: в большинстве точек представлен широкий ассортимент форели, тогда как выбор семги либо существенно ограничен, либо отсутствует полностью. О том, куда из магазинов пропала семга, «Газете.Ru» рассказала Ксения Малиновская, руководитель отдела аналитики и мониторинга «Фуд Сити».

По ее словам, в последнее время действительно может показаться, что свежая семга стала реже появляться на полках обычных супермаркетов. Это связано с изменениями в структуре рынка и форматах поставок и продаж, которые произошли под влиянием внешних факторов.

«Переломным моментом стало прекращение поставок семги из Норвегии несколько лет назад. До этого норвежская охлажденная атлантическая семга превалировала на рынке: короткая логистика позволяла доставлять рыбу в охлажденном виде в течение нескольких суток, сохраняя текстуру и вкус свежей рыбы. После произошла переориентация на Чили и изменилась сама модель продукта. Морской путь через Атлантику занимает от 30 до 45 дней. Сохранить рыбу охлажденной на таком сроке сложно. Вся чилийская семга поступает исключительно в состоянии глубокой заморозки (-18°C). После прибытия эту рыбу размораживают. На прилавках она появляется с маркировкой «изготовлена из мороженого сырья», — объяснила Малиновская.

По данным агрокластера «Фуд Сити», объемы семги не сократились, а выросли: с 303,5 тонны в 2023 году до 1774,8 тонны в 2025-м. Однако изменились каналы сбыта.

«Основной объем уходит в HoReCa, так как у потребителей растет культура правильного питания. Плюс ко всему рыбу в больших объемах закупают премиальные супермаркеты и онлайн-сервисы, а также оптовый сегмент рынка. Для сетевого ретейла, ориентированного на массовый спрос и ценовую конкуренцию, замороженно-размороженная семга с высокой закупочной ценой и сложной логистикой стала менее привлекательной», — констатировала эксперт.

Дополнительным фактором стало подорожание. В 2025 году лососевые прибавили в среднем 10–15%, что закрепило статус семги как продукта не для повседневных покупок. В 2026 году рост замедлился. Сейчас на полках российских магазинов семга представлена из двух основных источников: импортная (преимущественно из Чили) и отечественная аквакультура из Мурманской области.

«Мурманская атлантическая семга выращивается в аквакультуре. Это тот же биологический вид — атлантический лосось, что и ранее поставляемый из Норвегии. Его выращивают в морских садках в естественной среде обитания — в чистых и холодных водах Баренцева моря, куда теплое Северо-Атлантическое течение создает благоприятные условия. Главное конкурентное преимущество мурманской семги — возможность поставки большого количества охлажденной продукции, что считается признаком свежести и высшего качества для сегмента HoReCa (рестораны, отели) и премиальных магазинов», — объяснила эксперт.

Современные российские фермы оснащены собственными мощностями по береговой переработке живой рыбы. Это позволяет поставлять на рынок охлажденный продукт, который за 1–2 дня доставляется в Санкт-Петербург и Москву, сохраняя очень высокое качество продукта.

«Из-за более высокой себестоимости производства, ориентированного на внутренний рынок, и позиционирования как свежего локального продукта ее цена традиционно выше. Для покупателя выбор мурманской семги — это выбор свежести, поддержки отечественного производителя и классического вкуса», — отметила она.

Предварительный прогноз на 2026 год остается неизменным: возвращение семги в массовый сегмент не ожидается, но спрос на этот продукт вырастет, учитывая тренды на правильное и осознанное питание.

«Она, конечно, будет в обычных супермаркетах, но большая часть товарооборота придется на ресторанный сегмент и премиальные магазины», — констатировала Малиновская.

