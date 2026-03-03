Размер шрифта
В России запустили сервис такси Fasten

Сервис такси Fasten заработал более чем в 300 городах России
Более чем в 300 городах России заработал сервис такси Fasten, ориентированный на тех, кто регулярно передвигается на такси, сообщается на сайте сервиса.

В сервисе уже доступны базовые тарифы Share и Fasten, а также Comfort, Comfort+ и премиальный Business.

В Москве минимальная стоимость подачи такси составит 170,1 рублей (включено 3 минуты и 1 км), а по городу стоимость составит 11,7 рублей за минуту и 11,7 рублей за километр.

Цена рассчитывается для конкретного маршрута в момент заказа с учетом текущего спроса и количества свободных водителей рядом — и отображается в приложении до начала поездки.

 
