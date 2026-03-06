Размер шрифта
Яндекс Электро расширит партнерскую сеть операторов электрозарядных станций

Яндекс встроит электрозарядные станции партнеров в свои сервисы
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Яндекс Электро (новое бизнес-направление Яндекса по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры) расширит сотрудничество с компаниями, устанавливающими зарядные станции, сообщает пресс-служба Яндекса.

Яндекс Электро поможет партнерам размещать станции в местах устойчивого спроса и повысить финансовую эффективность ЭЗС.

К партнерству уже присоединились операторы «Бисэт», Electro.Cars и другие. Всего под их управлением находится более 1000 публичных ЭЗС для электромобилей.

В Яндекс Электро отметили, что в ближайшие годы партнеры планируют запустить еще несколько тысяч объектов.

Для установки новых ЭЗС будут использовать геоаналитику и технологии Яндекса на основе ИИ. Специальная ML-модель Яндекса анализирует обезличенные данные о городах, движении транспорта и привычках пользователей, чтобы прогнозировать спрос на зарядку и выбирать конкретные зоны для строительства новых электрозарядных станций.

Также Яндекс встроит ЭЗС партнеров в свои сервисы. Это поможет автолюбителям и профессиональным водителям находить и оплачивать зарядку через Яндекс Карты, Яндекс Заправки и приложение Яндекс Про.

 
