Конфликт с Пугачевой, эмиграция и смерть сына: как сложилась жизнь Александра Зацепина

Советскому и российскому композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет. За свою долгую карьеру он написал музыку к десяткам фильмов, подарил стране множество популярных песен, пережил эмиграцию и тяжелые личные утраты, но продолжил работать и остался одной из самых заметных фигур отечественной киномузыки. Как сложились карьера и личная жизнь Александра Зацепина и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Александра Зацепина

Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске . Его отец, Сергей Зацепин, работал хирургом, а мать, Валентина Оксентович, преподавала русский язык и литературу. В 1941 году главу семьи репрессировали, и воспитание мальчика легло на плечи матери. Будущий композитор с ранних лет занимался музыкой и уже в начальной школе сочинял собственные небольшие мелодии. В подростковом возрасте Зацепин увлекся радиотехникой: сам паял ламповые приемники, чтобы слушать джаз, а в седьмом классе получил премию школьной олимпиады за создание узкопленочного проектора.

Александр Зацепин в молодости

После восьмого класса Александр хотел уйти работать в цирк, но по настоянию матери окончил школу и поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, где организовал собственный джазовый оркестр. Однако уже на первой сессии он провалил экзамен по математике, за что был отчислен из ВУЗа и призван в армию. Зацепин попал в музыкальный взвод Тюменского пехотного училища — выступал в Новосибирском ансамбле песни и пляски и работал киномехаником в клубе. Демобилизовавшись, он трудился концертмейстером в Новосибирской филармонии, а затем переехал в Казахстан, где поступил в Алма-Атинскую консерваторию. В 1956 году Александр Зацепин получил диплом: его выпускной работой стал балет «Старик Хоттабыч», который был поставлен в Алма-Атинском театре оперы и балета.

Музыкальная карьера Александра Зацепина

После консерватории Александр Зацепин устроился на киностудию «Казахфильм», где написал музыку к комедии Шакена Айманова «Наш милый доктор» (1957). Дебют оказался более чем успешным: песня «Надо мной небо синее, облака лебединые…» принесла композитору первую популярность.

Работая на студии в Алма-Ате, Зацепин писал музыку не только для художественных фильмов, но и для короткометражных и документальных картин, а также казахстанских исполнителей. Однако на «Казахфильме» не было условий для качественной звукозаписи, поэтому композитору регулярно приходилось ездить в Москву, где писались оркестры и вокальные партии. В 1958 году Зацепин переехал в столицу, а уже в начале 60-х на «Мосфильме» начали выходить картины с его музыкой — «Чужой бумажник» (1961), «Совершенно серьезно» (1961) и другие.

Карьера молодого композитора пошла в гору после знакомства с режиссером Леонидом Гайдаем, который пригласил его написать музыку для комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) . Работа оказалась удачной и положила начало плодотворному сотрудничеству: впоследствии Зацепин написал музыку к 12 фильмам режиссера, в числе которых «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) и другие. В это же время композитор начал работать с поэтом Леонидом Дербеневым. Вместе они написали более сотни хитов, которые исполняли главные звезды советской эстрады — Андрей Миронов, Юрий Никулин, Олег Анофриев, Татьяна Анциферова, Лариса Долина и Аида Ведищева.

Александр Зацепин, 1970 год Рудольф Алфимов/РИА Новости

К началу 70-х Александр Зацепин считался одним из самых востребованных композиторов советского кино. Его музыка звучала в десятках фильмов, а многие написанные песни быстро выходили за рамки кинематографа и становились популярными на эстраде. Среди самых известных работ того периода — «Остров невезения», «Песенка про зайцев», «Звенит январская вьюга», «Разговор со счастьем», «Ищу тебя», а также композиция «Есть только миг», прозвучавшая в фильме «Земля Санникова» и ставшая одной из самых узнаваемых песен советского кинематографа. В общей сложности Зацепин написал более 300 песен к 120 фильмам и мультфильмам.

Сотрудничество Александра Зацепина с Аллой Пугачевой

В середине 70-х Зацепин, с детства увлекавшийся робототехникой, оборудовал в своей московской квартире профессиональную звукозаписывающую студию. Технические возможности его домашней студии были для своего времени уникальными, поэтому записываться к композитору приходили многие эстрадные артисты, в числе которых была начинающая на тот момент певица Алла Пугачева. Вскоре Алла Борисовна стала одной из главных исполнительниц песен Зацепина: результатом их совместной работы стали хиты «До свиданья, лето», «Любовь одна виновата», «Этот мир», «Куда уходит детство», «Волшебник-недоучка», «Песенка про меня» и другие.

Александр Зацепин и Алла Пугачева, 1976 год Рудольф Алфимов/РИА Новости

Плодотворное сотрудничество композитора и певицы продолжалось несколько лет. Однако во время работы над фильмом «Женщина, которая поет» между Пугачевой и Зацепиным произошел конфликт: часть песен для картины певица представила под псевдонимом Борис Горбонос, не согласовав это с композитором. Последний обиделся и прекратил работать с артисткой.

Жизнь Александра Зацепина в эмиграции и возвращение

В конце 70-х во время визита в США Зацепину предложили контракт на написание музыки для кино. Однако оформить его композитор не смог: по советским правилам подобные соглашения должны были заключаться через государственные структуры, и разрешения на самостоятельную работу за рубежом он не получил. В 1982 году Зацепин все же уехал из СССР: композитор женился на французской художнице Женевьеве Прешак и поселился в Париже, где продолжил заниматься творчеством — писал музыку для кино, рекламы и телепроектов. Его отъезд вызвал неодобрение на родине: имя Зацепина стало реже появляться в прессе, а многие из написанных им композиций практически пропали из эфира.

Во второй половине 80-х заказов во Франции стало меньше, и композитор был вынужден подрабатывать аккордеонистом в парижских кафе. В 1986 году Зацепин смог вернуться в Советский союз и продолжил работать в кино. В этот период он написал музыку к таким фильмам, как «Где находится нофелет?» (1987), «Она с метлой, он в черной шляпе» (1987) и «Остров погибших кораблей» (1987), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992) и другим. В новом тысячелетии в фильмографии композитора появились и телесериалы, среди которых «Красная капелла» (2004), «Сыщик Путилин» (2007), «В июне 1941-го» (2008) и «Следователь Тихонов» (2016).

Личная жизнь Александра Зацепина

Александр Зацепин был женат четыре раза . Его первой супругой стала актриса Ревмира Соколова, с которой он познакомился в конце 40-х в Новосибирске. Уже после свадьбы композитор узнал, что его избранница ждет ребенка от другого мужчины, но решил сохранить семью и удочерил девочку, которая умерла всего через год из-за врожденной патологии. В 1951 году у пары родился сын Евгений, а спустя три года Зацепин и Соколова развелись. Сын композитора тоже прожил недолго: в 1975 году Евгений умер от последствий прогрессирующего рассеянного склероза.

Со своей второй супругой, пианисткой Светланой Третьяковой, Александр Зацепин прожил почти 30 лет, вплоть до ее смерти в 1981 году. В этом браке у композитора родилась дочь Елена, которая окончила МГИМО и переехала жить во Францию.

Третий раз Зацепин женился во многом ради возможности жить и работать за границей: брак с французской художницей Женевьевой Прешак продолжался с 1982-го по 1986 год.

Александр Зацепин и Женевьеве Прешак

Четвертой женой композитора стала пианистка и педагог Светлана Морозовская, которая была учительницей музыки его внука. Супруги прожили вместе более 20 лет, пока в 2014-м женщина не умерла от онкологического заболевания.

В 2024 году в жизни Зацепина появилась новая женщина — режиссер и музыкант Муза Ли. Она значительно моложе композитора и, по информации из открытых источников, является не только творческим партнером маэстро, но и человеком, который помогает организовывать его повседневную жизнь. Сам Зацепин признается, что без Музы он как без рук: «Она и готовит вкусно, и в компьютере прекрасно разбирается. Да еще и режиссер! Мне хорошо рядом с ней».

Чем сегодня занимается Александр Зацепин

В 2003 году Александр Зацепин получил звание Народного артиста России, в 2011-м — орден «За заслуги перед Отечеством», а в 2025-м стал самым пожилым обладателем государственной награды Героя Труда Российской Федерации за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность .

Президент РФ Владимир Путин и композитор, председатель экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский» Александр Зацепин, награжденный медалью «Герой Труда Российской Федерации», 2025 год Сергей Бобылев/РИА Новости

Сегодня композитор продолжает работать над новыми музыкальными произведениями, принимает участие в телевизионных программах и выступает с концертами. 10 марта 2026 года, в день 100-летия артиста, в Большом театре пройдет большой гала-вечер «Век Зацепина», в рамках которого прозвучат самые известные песни мэтра в исполнении популярных музыкантов. На конец месяца композитор запланировал еще два юбилейных вечера в Москве и Санкт-Петербурге: на концертах с символичным названием «ПРО100 Зацепин» зрители услышат не только любимые хиты, но и новые работы композитора.