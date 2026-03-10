Размер шрифта
Опубликовано видео ракетного удара ВСУ по заводу в Брянске

Генштаб ВСУ опубликовал видео удара ракетами Storm Shadow по заводу в Брянске

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, как утверждает украинская сторона, запечатлен удар ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники «Кремний Эл», расположенному в Брянске.

10 марта украинские военные атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. По информации Telegram-канала Mash, один из прилетов пришелся на завод, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям. Он сообщил, что в результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был осведомлен об атаке на Брянск. По словам украинского лидера, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об этой операции.

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».

 
