Сотрудников судов будут содержать отдельно в колониях и СИЗО

Работников судов в российских колониях и СИЗО будут содержать отдельно
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Российское правительство на ближайшем заседании рассмотрит законопроект, по которому работники судов будут содержаться отдельно от других заключенных в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, документ ранее уже был утвержден правительственной комиссией. По нему специальный правовой режим обеспечения личной безопасности, действующий для судей, будет распространяться на работников аппаратов судов, включая бывших сотрудников.

«Таким образом, под специальную защиту попадут помощники судей, секретари судебных заседаний, администраторы и другие государственные гражданские служащие, обеспечивающие работу судебной системы», — сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По информации юриста, эта мера позволит защитить «носителей судебной власти от возможных угроз, давления или физической расправы со стороны других лиц, содержащихся под стражей, которые могут быть связаны с криминальной средой».

Груздев также отметил, что сотрудники судов в силу своего служебного положения тоже могут подвергаться давлению или мести. Поэтому в случае лишения свободы их будут направлять в специализированные исправительные учреждения, где содержатся бывшие судьи и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в ростовской колонии выбрали самую красивую заключенную.

 
