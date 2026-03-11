«Я думала, что умру». 15 лет со дня аварии на АЭС «Фукусима-1»

Размер шрифта
15 лет, 11 марта 2011 года, у берегов Японии произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 9,0–9,1. Подземные толчки стали причиной гигантского цунами высотой до 40 метров, которое проникло вглубь суши на 5–10 км.

Волна перехлестнула через защитную дамбу и затопила технические помещения АЭС «Фукусима-1», расположенной в 220 км от Токио. Станция лишилась электропитания, что вызвало крупнейшую радиационную аварию со времен Чернобыльской катастрофы.

Из-за отказа системы охлаждения три работавших реактора оказались в аварийном состоянии, произошли сильные радиоактивные выбросы, попавшие в атмосферу и океан. Также произошел пожар, который повредил нефункционирующий энергоблок. Два сотрудника АЭС погибли. Более 160 тысяч человек в 30-километровой зоне покинули свои дома.

Кроме того, волны практически смыли весь город Рикудзентаката в префектуре Иватэ. Также серьезно пострадали город Сендай, поселки Минамисанрику и Ямада. В результате катаклизма погибли почти 20 тысяч человек, свыше 2500 пропали без вести. Экономический ущерб оценивался в $198–309 млрд.

«Я думала, что умру <…> Небо начало заполняться странными облаками и дымом, и пошел снег. Апокалиптическое зрелище <…> Мне повезло оказаться вне досягаемости надвигающегося цунами», — рассказала очевидица тех событий.

Тектонический сдвиг был настолько сильным, что остров Хонсю сместился на 2,4 метра на восток.

Фотографии последствий землетрясения для «Фукусимы-1» и местных жителей — в галерее «Газеты.Ru».

 
