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«Песня — это ребенок»: Игорю Николаеву — 65

Народный артист России Игорь Николаев празднует 65-летие

Музыкой Игорь Николаев увлекся еще в детстве — играл на пианино и гитаре. Только скрипку не любил, признавался он в одном из интервью, хотя именно по классу этого инструмента закончил музыкальную школу. Затем Николаев поступил в Сахалинское музыкальное училище, но уже через год уехал в Москву и продолжил обучение в Музыкальном училище при Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

Карьера Николаева началась в ансамбле Аллы Пугачевой «Рецитал» — сначала был клавишником, потом стал аранжировщиком, а вскоре начал писать для примадонны песни. Первыми композициями стали «Айсберг» (автор слов — поэтесса Лидия Козлова, композитор — Николаев) и «Расскажите, птицы», которые Пугачева исполнила в программе «Новогодний аттракцион 84».

«Я тогда служил в армии — в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа. <…> Так вот, в ту новогоднюю ночь нас вместе с солдатом по фамилии Пастернак, родственником знаменитого поэта, поставили на дежурство в Красном уголке. <…> С одной стороны, все-таки лучше, чем стоять на холоде с автоматом. С другой — было грустно: в телевизоре твои песни на всю страну поет Пугачева, а ты сидишь в карауле... И как здорово все это было снято — дымы, свет, фонтаны, голуби! Ощущение нереальности происходящего меня прибило. Но с той минуты мой статус как музыканта уже изменился, потому что песни сразу запела вся страна...» — вспоминал музыкант.

Сам Николаев запел только в 1986 году. Первая же его песня «Мельница» стала хитом. За ней последовали «Незнакомка», «Пять причин», «Выпьем за любовь», «Прости и отпусти», «Поздравляю», «Дельфин и русалка», «День рождения», «Такси, такси» и другие. При этом Николаев продолжал писать музыку и тексты для других исполнителей. Он приложил руку к таким композициям как «Желтые тюльпаны», «Комарово», «Маленькая страна», «Паромщик», «Третье сентября».

«Песня — это ребенок, и, как у людей, у каждой своя судьба», — рассказывал Николаев.

Сегодня музыкант продолжает давать концерты, появляется в телешоу. Николаев также много времени уделяет семье, вместе с супругой Юлией Проскуряковой воспитывает 9-летнюю дочь Веронику.

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