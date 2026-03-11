Размер шрифта
«Рыдаю третьи сутки»: подруга Лерчек раскрыла настоящий диагноз блогерши

Акилова: Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Врачи диагностировали Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) рак желудка четвертой стадии с метастазами. Об этом заявила подруга блогерши Алина Акилова в своем Telegram-канале.

«По поводу Лерчек… Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак 4 стадии с метастазами... Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время!» — отмечается в сообщении.

По ее словам, Лерчек страдает от боли и принимает сильнодействующие обезболивающие.

8 марта стало известно, что у недавно родившей Чекалиной диагностировали рак. Диагноз раскрыл отец ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини в своих соцсетях. По его словам, в ходе исследований у блогерши обнаружили злокачественные клетки, а также метастазы в легких. Из-за болезни у Лерчека стали разрушаться позвонки, и ее экстренно прооперировали.

Неделей ранее блогерша родила четвертого сына. На следующий день ее срочно доставили в онкологическую реанимацию.

Лерчек, ее экс-супруг Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

У Лерчек также есть трое детей от брака с Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан (родились в 2016 году) и сын Лев (родился в 2022 году).

Ранее адвокат Лерчек заявил, что она живет в долг.

 
