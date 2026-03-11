Размер шрифта
В Сочи раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

SHOT: взрывы раздаются над Сочи и Сириусом, ПВО отражает налет украинских дронов
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Взрывы раздаются над Сочи и Сириусом, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, громкие звуки были слышны в Центральном и Адлерском районах Сочи, а также в стороне Сириуса. Кроме того, люди видели в небе над Черным морем вспышки от взрывов.

«ПВО работает по ВСУшным БПЛА», — отмечается в сообщении.

В Сочи объявлена воздушная тревога. В аэропорту города-курорта введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

До этого SHOT сообщал об отражении атаки украинских беспилотников в районе Анапы. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработали сигналки» у автомобилей.

10 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. В результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения. Украина признала ответственность за удар.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал о массированной атаке ВСУ на регион.

 
