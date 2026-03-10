Размер шрифта
Зеленский пообещал поддержку неонацистскому «Азову»

Зеленский заявил, что будет поддерживать неонацистское подразделение «Азов»
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что будет продолжать поддерживать неонацистское подразделение «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

«Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» является одной из наиболее эффективных боевых структур наших сил обороны. Мы будем и дальше поддерживать развитие корпуса и других подразделений Нацгвардии», — написал украинский лидер после встречи с командиром формирования Денисом Прокопенко с позывным «Редис».

8 марта представитель российских силовых структур рассказал, что основатель «Азова» и командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий формирует лично преданную ему армию радикалов на послевоенный период. По словам источника, эти люди нужны Билецкому для будущих провокаций и «кровавых разборок» после окончания российско-украинского конфликта.

7 марта американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина во главе с Зеленским поддерживает «настоящих нацистов».

Ранее Лавров назвал Зеленского нацистом.

 
