«Мы все общаемся до сих пор»: Шура рассказал про связь с Пугачевой

Певец Шура (Александр Медведев) рассказал, что поддерживает общение с певицей Аллой Пугачевой после того, как она покинула Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никто с ней не ругался. Мы все общаемся до сих пор», — заявил артист.

До этого певец Прохор Шаляпин (Андрей Захаренков) рассказал, что Алла Пугачева не взяла его на проект «Фабрика звезд — 5» из-за его настоящей фамилии. Она, как утверждает Шаляпин, не понравилась артистке. Он также прокомментировал отъезд Пугачевой за границу, заявив, что певица «сделала ставку на врагов России».

После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева переехала вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. В настоящее время знаменитости активно путешествуют по разным странам. Их замечали в Латвии и Франции, однако основное место проживания — Израиль, где дети учатся в частной гимназии. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Ранее глава ФПБК Бородин потребовал от Аллы Пугачевой пять млн рублей.