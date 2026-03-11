Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

БПЛА пытались нанести удар по военной базе рядом с аэропортом Багдада

Средства ПВО сбили дрон, пытавшийся атаковать базу вблизи аэропорта Багдада
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который пытался нанести удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Об этом, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщает иракский портал Shafaq News.

Средства ПВО перехватили и уничтожили дрон, приблизившийся к базе «Виктория», где расположен американский логистический центр. Это была уже шестая попытка атаки на базу за последние несколько часов.

10 марта пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что Иран нанес ракетный удар по американской военной базе «Харир» в иракском Курдистане.

8 марта сообщалось, что иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать военную базу США у аэропорта города Эрбиль в Ираке.

За день до этого Иран ударил по военной базе США в Багдаде.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!