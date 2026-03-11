БПЛА пытались нанести удар по военной базе рядом с аэропортом Багдада

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который пытался нанести удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Об этом, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщает иракский портал Shafaq News.

Средства ПВО перехватили и уничтожили дрон, приблизившийся к базе «Виктория», где расположен американский логистический центр. Это была уже шестая попытка атаки на базу за последние несколько часов.

10 марта пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что Иран нанес ракетный удар по американской военной базе «Харир» в иракском Курдистане.

8 марта сообщалось, что иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался атаковать военную базу США у аэропорта города Эрбиль в Ираке.

За день до этого Иран ударил по военной базе США в Багдаде.