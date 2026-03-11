Россиян призвали не сбивать самостоятельно сосульки с балконов

Таяние снега и льда на балконах весной может создавать опасность для прохожих и имущества, а ответственность за несвоевременную уборку может повлечь юридические последствия. Адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в комментарии «Газете.Ru» рассказала о том, почему не следует самостоятельно сбивать сосульки.

По словам эксперта, важно понимать, что управляющая компания отвечает за содержание общедомового имущества. К нему относятся: козырьки подъездов и крыши домов, в том числе и общие балконы, объединяющие несколько квартир, а также балконы и кондиционеры, которые были предусмотрены проектом МКД или застройщиком.

Таким образом, сосульки с них должны сбиваться по мере необходимости именно УК. Поэтому в случае ЧП отвечать за вред, причиненный имуществу или здоровью людей, от падения сосулек с общедомового имущества, будет управляющая компания.

«Если же сосульки нарастают на самовольно возведенном собственником козырьке остекленного балкона или установленном им кондиционере, за состояние снежного покрова и наледи отвечает непосредственно собственник этой квартиры. Он же и несет ответственность в случае падения сосулек и снега с козырька своего балкона или кондиционера на людей и их имущество», — отметила адвокат.

«Но это не значит, что собственник должен сбивать сосульки самостоятельно. Своими силами заниматься очисткой от сосулек жителям точно не следует. Не исключено, что это может привести к травмам самого собственника или прохожих внизу, либо обрушит конструкции балкона. На это есть специально обученные люди, которые имеют навыки безопасной работы на высоте. Данные работы должна выполнять УК. Об этом указано в Правилах эксплуатации жилищного фонда», — предупредила Глазкова.

При образовании сосулек собственнику не стоит бездействовать. Необходимо проявить ответственность и обратиться с заявлением в УК своего МКД, чтобы непосредственно она организовала и провела соответствующие работы силами своих или привлеченных сотрудников. Главное — зафиксировать факт такого письменного обращения. После этого ответственность за правовые последствия возможного падения неубранного снега, наледи или сосулек ложится на УК. Если управляющая компания не отреагировала, следует обратиться в госжилинспекцию или в прокуратуру.

«Судами, как правило, не исследуется вопрос о возможности исполнения обязанности по очистке козырька балкона (лоджии), кондиционера от снега и наледи собственником жилого помещения. Так как сбивание сосулек должно поручаться рабочим, знающим правила содержания кровли, и имеющим допуск к работе на высоте. В случае, если сосулька упала с самовольно установленного козырька балкона или кондиционера, суды чаще всего привлекают к ответственности и собственника, и УК. Так как управляющая компания не должна бездействовать, а должна обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, их имущества, в том числе предупредительными мерами к собственнику жилого помещения», — подчеркивает адвокат Глазкова.

За нарушение правил содержания жилых домов предусмотрены штрафы для должностных лиц (4–5 тыс. рублей). Для жителей штрафов нет. Но взысканные с жильцов суммы ущерба по суду могут быть порядком выше. Поэтому главное — не бездействовать, а своевременно принимать соответствующие меры.

