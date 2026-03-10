Теряют контроль: Путин раскрыл, какая часть ДНР пока остается у ВСУ

За полгода территория Донецкой народной республики, контролируемая украинскими войсками, сократилась с 25% до 15–17%. Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле. Глава государства отметил, что за последние годы территории ДНР был нанесен «колоссальный ущерб», однако «восстановление идет довольно быстрыми темпами».

Между собеседниками произошел такой диалог:

— Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики, буквально полгода назад. Сейчас, по вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима?

— Примерно 17%, то что вот сейчас.

— Мне докладывают: 15–17%.

— Да, в этих пределах.

Владимир Путин напомнил, что в Советском Союзе Донецкая область – сейчас Донецкая народная республика – считалась одним из наиболее развитых регионов страны. С тех пор территории был нанесен «колоссальный ущерб», но и «восстановление идет довольно быстрыми темпами».

В ответ Пушилин обозначил наиболее сложные проблемы, стоящие сейчас перед республикой. К ним он отнес водоснабжение, энергетику, медицину и обновление/строительство дорог.

В частности, по его словам, для снижения водопотерь на изношенной инфраструктуре в регионе действуют 223 аварийные бригады, 117 из которых присланы от регионов-шефов республики, в основном из Москвы. В этом году планируется заменить 165 километров сетей и построить новые водоводы. Предполагается, что из-за снежной зимы водохранилища заполнятся лучше, чем в прошлые годы.

В конце марта 2025 года Владимир Путин говорил, что под контролем ВС РФ находится около 70% территории ДНР. В августе 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов информировал, что российские войска взяли под контроль 79% территории республики.

Где в ДНР ведутся бои

Российская армия продвигается по территории ДНР, ведя ожесточенные бои вблизи населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Белицкое, Новый Донбасс и Золотой Колодезь, заявил глава республики Денис Пушилин в интервью «Вестям». По его словам, недавно российские бойцы группировки «Запад» взяли под контроль поселки Дробышево, Яровая и Сосновая.

«Теперь появляется возможность для наших войск продвигаться далее в направлении Славянска для последующего его охвата», — отметил Пушилин.

По его словам, в настоящее время ведутся ожесточенные бои за южную часть города Константиновка и в лесопосадках возле него. Также у бойцов появились возможности для охвата города Красный Лиман.

Украинские подразделения отступать пока не намерены. Как рассказал в интервью «РБК-Украина» начальник главного оперативного управления генштаба украинской армии генерал-майор Александр Комаренко, у ВСУ есть четыре папки с планами действий на 2026 год по отдельным участкам фронта.

«У нас есть наработки по тем или иным участкам. Например, вот есть четыре папки с вариантами действий на направлениях, которые могут быть реализованы и ждут своего часа», — рассказал журналистам военный.

Он добавил, что основной целью украинских войск в настоящий момент остается перехват наступательной инициативы у Вооруженных сил России.

Подвиг самарца

На встрече с Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал про подвиг 21-летнего молодого человека, который отслужил в армии срочную службу и потом подписал контракт с министерством обороны.

По его словам, во время боев за населенный пункт Гришино парень ушел на линию боестолкновения в составе штурмовой группы и затем в одиночку удерживал позицию в течение 68 дней . Пробиться к нему для эвакуации и смены было невозможно, бойца снабжали едой, водой и боеприпасами с помощью коптеров. Сейчас его удалось эвакуировать, он находится в больнице. Парню пришлось ампутировать обе ступни.

«Особенная история. Поэтому я попрошу, наверное, здесь соответствующие награды, совместно, конечно, с министерством обороны», — сказал Пушилин.

В ответ глава государства заверил, что «награда будет соответствовать его подвигу».