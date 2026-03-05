Кто и зачем сортирует мусор в России

Вряд ли я бы узнал, что такое Российский экологический оператор, если бы не увидел новость, что по опросам этого РЭО 52% россиян сортируют мусор. Число это настолько удивительно, что я ощутил непреодолимое желание его осмыслить.

На первом уровне осмысления ничего, кроме того, что это неправда, мне в голову не приходит. Больше половины жителей России сортируют мусор? Что это значит и кто в это поверит? Допустим, на некоторых мусорных контейнерах действительно написано, что они предназначены для стекла, картона и пластика. Выбрасывают ли люди мусор соответствующим образом? Выяснить это наверняка невозможно иначе как наблюдениями.

Я живу на севере Москвы между Третьим кольцом и МКАДом. Обычный район, по московским меркам бедный, по региональным — довольно благополучный: обновленный парк с фонтаном, благоустроенные дворы, бульвар, спортивная инфраструктура. Здесь нет ничего, что могло бы намекать на раздельный сбор мусора. Места для сброса бытовых отходов напоминают фотографии из Неаполя — горы мусорных мешков. Но и до этих мест мешки добираются не всегда. Часто мои соседи оставляют мусор перед подъездом или в ближайших кустах. Не окурки туда кидают и не единичные стаканчики из-под кофе, нет — оставляют прямо на дороге или на газоне пакет с завязками снаружи и банками, бутылками, объедками внутри.

Конечно, мой личный опыт не может быть критерием общей картины. Вот читаю, что пишет девушка, живущая в дорогих и престижных Хамовниках: она сортирует мусор, но до контейнеров, куда нужно выбрасывать отдельно стекло и пластик, ей нужно ехать на такси. Это и понятно, содержать свой автомобиль в Хамовниках разорительно. Но много ли людей будут пользоваться такси для сортировки мусора?

Люди из Карелии пишут, что в их регионе для сортировки мусора нет никаких условий, и даже губернатор заявил, что жители к самой идее сортировки отходов пока не готовы. Так народ и власть согласились друг с другом.

Но, как мы видим из опроса, люди, может быть, и лукавят, но лукавят они с благими намерениями. Люди заявляют, что сортируют мусор, потому что хотят быть лучше, им нравится идея сортировки, нравится думать, что они могут внести вклад в хорошее дело. И, видимо, если предоставить людям возможность сортировать отходы, именно эти 52% населения какое-то время будут это делать.

Остается, однако, вопрос: зачем?

Сортировка мусора нужна для того, чтобы на линии досортировки было меньше работы. Да, сортировка дома и на помойке — не окончательная, это просто помощь предприятиям, которые отделяют пластик от стекла, стекло от картона, картон от объедков. И вот эти предприятия уже извлекают выгоду из сортированного мусора: что-то отправляется на переработку, что-то — на удобрение, что-то имеет перспективы стать топливом. И все это стоит денег. Человек же, который держит дома три мусорных ведра, никак экономически в этот процесс не вовлечен.

Человек думает, что он помогает экологии. И это отчасти правда. Чем больше мусора сортируется на уровне каждого домохозяйства, тем меньше государству нужно строить мусорных полигонов, и тут специалисты отмечают, что даже в такой бесконечно большой стране, как Россия, места для этих полигонов остается не так уж много, в 32 регионах мощности официальных свалок исчерпаны еще два года назад. Печально, но человеку-то от этого что? Он платит налоги, платит квартплату, в конце концов, вот пусть государство и думает, что делать с теми 450 килограммами отходов, которые производит ежегодно каждый гражданин. Этот гражданин уверен: от того, что он помоет бутылку из-под кефира и положит ее отдельно от баночки из-под детского питания, гигантские мусорные острова в Тихом океане, сформированные силами производств Юго-Восточной Азии, никуда не денутся.

То есть если прочитать о сортировке мусора больше двух-трех предложений, обнаруживается, что никакого стимула его сортировать нет.

Как это организовано в тех странах, которые принято считать более цивилизованными?

Пару месяцев я прожил на восточном побережье США, там весь мусор нужно было просто выставлять раз в неделю перед подъездом. В Японии, говорят, мусор сортируют довольно строго, но потом сжигают все, что не удалось использовать повторно. При этом японские города устроены так, что выбросить там мусор на улице практически невозможно. Не кинуть на тротуар, а просто найти урну — их нет. Предполагается, что каждое заведение, магазин, учреждение отвечают за свой мусор самостоятельно, а прохожие должны нести упаковку от выпитого йогурта домой. При этом мы знаем о скандалах, связанных с переработкой бумаги в Японии, — компании заявляли, что используют повторно 50% продукции, а оказалось, только 5%.

В Германии сортировка мусора — почти национальный культ. Система сложна для непосвященного и требует значительных усилий от каждого, кто с ней столкнулся. Объяснять долго, но если не знаете, просто поверьте — разобраться непросто, а соблюдать еще сложнее. За неправильную сортировку штраф до 130 евро. Зато жители тех районов, где установлены строгие правила, и платят за вывоз мусора меньше, чем те, кто выбрасывает все вместе. Это, пожалуй, можно назвать стимулом. Но трудно себе представить, что такой опыт можно перенести на другие страны за пределами германоязычного мира. Скажем, в той же Барселоне, насколько я помню, в огромные контейнеры перед жилыми домами выбрасывают все подряд.

И вот мы оказываемся в ситуации, когда результаты таинственного опроса явно, скажем мягко, приукрашены, мировая практика не импортируема на родные просторы, а выгодоприобретателем процесса может стать только крупный бизнес, но никак не простой гражданин. Нужно ли в таких условиях человеку сортировать мусор?

Думаю, что даже сам факт того, что люди стремятся внести хоть какой-то вклад в это благое, но безнадежное дело, свидетельствует о том, что мы не потеряны для мира, о том, что люди-то у нас хорошие — и об экологии заботятся, и пример других стран перенять готовы. Просто пока условий недостаточно. Вот они и отвечают на вопрос — сортируем, конечно, сортируем!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.