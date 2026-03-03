Прямые рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санья будут выполняться чаще

«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Санья до пяти в неделю

Авиакомпания «Аэрофлот» с 21 марта увеличит частоту рейсов из Москвы в Санья (КНР) с трех до пяти в неделю. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Уточняется, что дополнительные рейсы на китайский курорт будут выполняться по вторникам и субботам, обратные — по средам и воскресеньям.

В компании добавили, что в настоящее время ее воздушные суда выполняют прямые рейсы в Санья не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска и Иркутска.

По данным «Аэрофлота», в 2025 году компания перевезла по маршруту между Санья и российскими городами более 456 тыс. пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель 2024 года.

Также по итогам прошлого года авиакомпания была признана лидером по перевозке иностранных туристов на курорт Санья и отмечена наградой International Route Performance Star Award международного аэропорта «Санья Феникс».

Актуальное расписание рейсов в Санья доступно на сайте авиаперевозчика. Забронировать и приобрести билеты пассажиры могут как на сайте, так и через мобильное приложение, а также в офисах продаж компании и у ее агентов.