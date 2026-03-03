Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Прямые рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санья будут выполняться чаще

«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы в Санья до пяти в неделю
FaceStock/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания «Аэрофлот» с 21 марта увеличит частоту рейсов из Москвы в Санья (КНР) с трех до пяти в неделю. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Уточняется, что дополнительные рейсы на китайский курорт будут выполняться по вторникам и субботам, обратные — по средам и воскресеньям.

В компании добавили, что в настоящее время ее воздушные суда выполняют прямые рейсы в Санья не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска и Иркутска.

По данным «Аэрофлота», в 2025 году компания перевезла по маршруту между Санья и российскими городами более 456 тыс. пассажиров, что более чем в два раза превышает показатель 2024 года.

Также по итогам прошлого года авиакомпания была признана лидером по перевозке иностранных туристов на курорт Санья и отмечена наградой International Route Performance Star Award международного аэропорта «Санья Феникс».

Актуальное расписание рейсов в Санья доступно на сайте авиаперевозчика. Забронировать и приобрести билеты пассажиры могут как на сайте, так и через мобильное приложение, а также в офисах продаж компании и у ее агентов.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!