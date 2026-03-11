В России утвердили новый ГОСТ на полутвердые сыры

В России принят новый ГОСТ на полутвердые сыры. Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте.

В ведомстве пояснили, что в новом стандарте требования к сырью и ингредиентам для производства сыров сохранены на высоком уровне. Наряду с молокосвертывающими ферментами животного происхождения в ГОСТ включены разрешенные к применению химозины микробного происхождения. Они используются в зарубежном и отечественном сыроделии, обладают высокой степенью очистки и обеспечивают хорошее качество продукции.

В стандарте изменены требования к размерам и массе сыров. Так, минимальная масса российского сыра снижена с 4,7 кг до 4 кг, а голландского — с 1,8 кг до 1,3 кг. При этом максимальная ширина головки голландского сыра увеличена с 15 см до 20 см.

Также ГОСТ предусматривает возможность производить сыр в форме евроблока — прямоугольного бруска со слегка выпуклыми боковыми поверхностями и округленными гранями. Масса головки сыра в таком формате не может превышать 24 кг.

В Росстандарте отметили, что новый стандарт направлен на поддержание высокого уровня качества продукции и повышение доверия потребителей к российским производителям.

ГОСТ вступит в силу в январе следующего года.

Ранее стало известно, что в России стали есть больше сыра с плесенью.