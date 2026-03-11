СМИ: в Киеве из-за войны на Ближнем Востоке опасаются грядущей нехватки оружия для Украины

Украинское руководство крайне обеспокоено грядущими проблемами с поставками оружия из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В статье отмечается, что высокий спрос на вооружения на Ближнем Востоке вызвал настоящую панику в Киеве. Хотя Соединенные Штаты давно прекратили поставки оружия на Украину, президент Дональд Трамп позволил европейским государствам закупать значительные объемы американской военной техники, а затем поставлять их на Украину. Однако сейчас Вашингтону необходимо пополнить собственные запасы оружия, в частности зенитных управляемых ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

11 марта агентство Bloomberg сообщило, что значительный расход в войне против Ирана американских зенитных управляемых ракет PAC-3 к комплексам Patriot может привести к существенному ослаблению противовоздушной обороны Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов обменивать технологии и оружие Украины на ракеты для Patriot.