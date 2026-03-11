Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Шесть человек стали жертвами пожара в автобусе на западе Швейцарии

Автобус с пассажирами сгорел в Швейцарии, есть жертвы
Павел Лисицын/РИА Новости

По меньшей мере шесть человек не выжили в результате пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает APnews.

По словам представителя швейцарской полиции Фредерика Папо, инцидент произошел 10 марта вечером. Он отметил, что в настоящее время правоохранительными органами рассматривается версия умышленного поджога транспортного средства, однако окончательное заключение будет сделано после завершения расследования.

Как отмечается, сгоревший автобус принадлежал компании PostBus, которая входит в состав национальной почтовой службы. Швейцарские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, что транспортное средство полностью охвачено пламенем.

«Прибывшие на место спасательные службы обнаружили автобус в полном огне», — говорится в заявлении региональных властей.

По данным полиции, трое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в госпиталь вертолетами и машинами скорой помощи. Еще двоим пострадавшим оказали помощь непосредственно на месте.

Ранее в подмосковном Подольске загорелся медцентр.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!