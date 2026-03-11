Шесть человек стали жертвами пожара в автобусе на западе Швейцарии

Автобус с пассажирами сгорел в Швейцарии, есть жертвы

По меньшей мере шесть человек не выжили в результате пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает APnews.

По словам представителя швейцарской полиции Фредерика Папо, инцидент произошел 10 марта вечером. Он отметил, что в настоящее время правоохранительными органами рассматривается версия умышленного поджога транспортного средства, однако окончательное заключение будет сделано после завершения расследования.

Как отмечается, сгоревший автобус принадлежал компании PostBus, которая входит в состав национальной почтовой службы. Швейцарские СМИ опубликовали кадры, на которых видно, что транспортное средство полностью охвачено пламенем.

«Прибывшие на место спасательные службы обнаружили автобус в полном огне», — говорится в заявлении региональных властей.

По данным полиции, трое пострадавших с тяжелыми травмами были доставлены в госпиталь вертолетами и машинами скорой помощи. Еще двоим пострадавшим оказали помощь непосредственно на месте.

