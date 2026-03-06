За что посадили женоненавистника Арсена Маркаряна

Вчера известный блогер и инфобизнесмен, что бы это ни значило, а еще видный провокатор и скандалист Арсен Маркарян был приговорен к четырем с половиной годам колонии. «И что?» — спросит каждый второй гражданин нашей страны. И действительно, мало ли кого и мало ли за что сажают в тюрьмы.

Меня эта новость привлекла по нескольким причинам. Во-первых, человек сделал многое, чтобы привлечь к себе внимание не просто спорными, но оскорбительными высказываниями в сторону женщин (да и мужчин тоже, если крепко задуматься). Даже те, кто никогда особо не следил за деятельностью Маркаряна — а он выпускал какие-то курсы, торговал БАДами и подписками на свой закрытый канал в почти уже запрещенном Telegram, — наверняка слышали это имя.

Во-вторых — и это самое интересное, — он заработал себе срок вообще не из-за своей деятельности: ни сомнительного качества информационные продукты Маркаряна, ни однозначно унижающие человеческое достоинство реплики в адрес всех гражданок нашей страны не стали поводом для наказания. А что случилось? Маркарян, что называется, говорил-говорил и договорился — его осудили за реабилитацию нацизма; смельчак, привыкший костерить всех женщин (тут я долго искала литературный синоним совершенно нелитературных высказываний, которые обычно использовал Маркарян), сел из-за… оскорбление памяти Александра Матросова, героя Великой Отечественной войны и совершенно точно и однозначно мужчины. Как так вышло, что ставший уже легендарным женоненавистник переключился на ненависть к защитникам Отечества?

Арсен Маркарян — своего рода символ уходящего поколения. Поколения, которому еще кажется, что отвечать за свои слова в сети необязательно, что экран монитора — это магический щит, за которым можно безнаказанно множить ненависть, швыряться оскорблениями и делить мир на хороших и плохих, правильных и неправильных, наших и ваших. На мужчин и женщин, в конце концов — при том, что все мы люди (даже как-то стыдно напоминать об этом).

Меня совершенно не удивляет довольно серьезный срок — при том что Арсен обеспечивает в одиночку двух дочек, младшая появилась на свет только-только. Казалось бы, суд мог бы принять во внимание и этот факт, и публичное раскаяние Маркаряна. Но не принял — и это, повторюсь, не стало сюрпризом. Скорее удивительно то, как долго Маркарян добивался этого срока и оставался безнаказанным.

Давайте вспомнил путь героя: Арсен настойчиво, годами действовал по проверенной схеме: его оскорбительные, мизогинные и шовинистские высказывания были адресованы не конкретным людям, а женщинам и мужчинам в целом. Он не называл имен — и потому оставался вне досягаемости закона. Остатки его инстинкта самосохранения еще работали: абстрактная ненависть всегда безопаснее личной.

Но со временем вседозволенность и безнаказанность сделали свое дело. То, что начиналось как расчетливая провокация ради хайпа, переросло в привычку — и Маркарян перестал видеть границы. И вот уже он называет конкретные имена и фамилии — такие, как Александр Матросов, кто до сих пор остается символом героизма и мужества.

Как, ну как профессиональный провокатор совершил такую нелепую ошибку? Все просто: когда ты годами тренируешь в себе навык деления мира на своих и чужих, ты незаметно для себя начинаешь воспринимать всех вокруг как мишени. Ты привыкаешь к агрессии как к норме, теряешь чувство меры — и в какой‑то момент заходишь слишком далеко.

Но давайте посмотрим шире: разве Маркарян — единственный, кто так поступает? Сколько раз мы сами, пусть и не так радикально, делили людей на категории? Сколько раз позволяли себе едкие комментарии «просто так», «в шутку», «по привычке»? Мы живем в эпоху, когда токсичность стала почти нормой: в соцсетях, в комментариях, в разговорах. И каждый раз, когда мы поддаемся этому течению, мы укрепляем его.

Именно потому давным-давно пора следить за тем, что мы говорим и даже мыслим. Это не просто вежливость или политкорректность — это вопрос самодисциплины и даже психогигиены. Почему-то мы не возмущаемся необходимости следить за здоровьем полости рта — но вот потребность последить за тем, что из этого рта вылетает, вызывает во многих охи-вздохи и крики: «За слова посадили, ироды!».

Но не зря же мы с вами годами напролет учились на русской литературе — на произведениях, своим примером доказавших, сколь сильно может быть слово. Так что не стоит исповедовать риторику «это всего лишь слово» — нет, это целое слово! Слово, на котором строится взаимодействие всего человеческого общества, слово, за которое придется отвечать.

Если мы не будем фильтровать свои высказывания, задумываться о последствиях слов, учиться слушать и понимать другую точку зрения, отказываться от ярлыков и обобщений, то однажды можем обнаружить себя если не там же, где герой сегодняшней колонки, то где-то в его направлении.

История Маркаряна — не про справедливое возмездие злодею. Это предупреждение всем нам: мир меняется, и цифровая вседозволенность уходит в прошлое. Завтра за неосторожное слово можно будет ответить не только репутацией, но и свободой. И эти реалии — не о том, что всюду и везде страшная цензура, а о самоцензуре прежде всего.

Так что давайте начинать с малого: сегодня — подумать, прежде чем написать; завтра — выслушать, прежде чем осудить; послезавтра — найти общий язык вместо того, чтобы искать повод для ссоры. В конце концов, мир, в котором мы хотим жить, начинается с тех слов, которые мы произносим сегодня.

