Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

Над Самарой и Сызранью прогремело большое количество взрывов

SHOT: в небе над Самарой и Сызранью произошло около 10 взрывов
Evgeniy Maloletka/AP

В небе над Самарой и Сызранью прозвучало около десятка взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, взрывы над Самарой начались около 03:00 мск и не прекращаются по настоящее время. В Сызрани от громких звуков шатались окна в квартирах. В разных районах города прогремело около 10 мощных взрывов. В одном из районов был виден пожар и дым.

Очевидцы утверждают, что Самара и Сызрань подверглись атаке беспилотников, которые на низкой высоте летят со стороны Волги. В небе видны яркие вспышки, звучат сирены воздушной тревоги.

11 марта стало известно, что в Сочи на фоне воздушной тревоги раздались взрывы.

За день до этого Вооруженные силы Украины атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. В результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения. Украина признала ответственность за удар.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал о массированной атаке ВСУ на регион.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!