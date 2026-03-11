Над Самарой и Сызранью прогремело большое количество взрывов

SHOT: в небе над Самарой и Сызранью произошло около 10 взрывов

В небе над Самарой и Сызранью прозвучало около десятка взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, взрывы над Самарой начались около 03:00 мск и не прекращаются по настоящее время. В Сызрани от громких звуков шатались окна в квартирах. В разных районах города прогремело около 10 мощных взрывов. В одном из районов был виден пожар и дым.

Очевидцы утверждают, что Самара и Сызрань подверглись атаке беспилотников, которые на низкой высоте летят со стороны Волги. В небе видны яркие вспышки, звучат сирены воздушной тревоги.

11 марта стало известно, что в Сочи на фоне воздушной тревоги раздались взрывы.

За день до этого Вооруженные силы Украины атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. В результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения. Украина признала ответственность за удар.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал о массированной атаке ВСУ на регион.