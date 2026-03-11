Президент Израиля высказался по поводу окончания войны с Ираном

Президент Израиля Ицхак Герцог отказался спрогнозировать сроки завершения боевых действий против Ирана, однако подчеркнул, что израильская сторона намерена довести операцию до конца. Интервью политика опубликовала немецкая газета Bild.

«Если мы будем оценивать все только по тахометру, то никуда не продвинемся. Нам нужно глубоко вздохнуть и добиться конечного результата», — заявил Герцог.

По его словам, нынешнее противостояние связано с конфликтом, начавшимся 7 октября 2023 года в секторе Газа.

«По моему мнению, мы, возможно, приближаемся к последней главе этой войны, которая изменит всю конфигурацию на Ближнем Востоке», — сказал политик.

9 марта президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана «практически завершена», так как у противника больше не осталось военно-морского флота, средств связи и военно-воздушных сил. При этом глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что война с Ираном «только начинается», и Тегеран в конечном итоге капитулирует.

Военная кампания Израиля и США против Ирана продлится еще как минимум две недели и, вероятно, не закончится свержением режима аятолл, пишет израильское издание Ynet. При этом в Вашингтоне звучат противоречивые заявления о сроках и целях операции, тогда как в Тегеране заявляют о готовности продолжать войну до победы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

