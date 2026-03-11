«Они фанатики, они победят»: в Израиле растет разочарование войной против Ирана

Ynet: военные действия против Ирана продлятся еще минимум две недели

Мужчина с флагом Ирана на обломках здания, разрушенного во время военной кампании США и Израиля в Тегеране, Иран, 4 марта 2026 года

Военная кампания Израиля и США против Ирана продлится еще как минимум две недели и, вероятно, не закончится свержением режима аятолл, пишет израильское издание Ynet. При этом в Вашингтоне звучат противоречивые заявления о сроках и целях операции, тогда как в Тегеране заявляют о готовности продолжать войну до победы. Число пострадавших среди мирных жителей Ирана уже превысило 15 тысяч человек.

Военные действия против Ирана продлятся еще минимум две недели, а результатом кампании не станет свержение режима аятолл, пишет израильское издание Ynet со ссылкой на источник.

«Эйфория, ознаменовавшая начало операции, сменилась разочарованием и пессимизмом, поскольку иранский режим по-прежнему кажется стабильным», — говорится в публикации.

Ynet отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, уже готовит общественное мнение страны к тому, что военная кампания может завершиться без смены власти в Иране.

«Перспектива смены режима в настоящее время невелика (…). Они фанатики, и они победят, если режим не падет» , — сказал источник издания, знакомый с деталями происходящего.

Между тем американские политики выступают с противоречивыми заявлениями на этот счет. Так, президент Дональд Трамп ранее заявил, что военная операция против Ирана подходит к концу.

« Я думаю, что война практически завершена. [Иран] не имеет ни военно-морского флота, ни средств связи, ни военно-воздушных сил», — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS News.

В то же время глава Пентагона, министр войны Пит Хегсет полагает, что война США и Израиля против Ирана только начинается .

«Это война. Это конфликт. Это значит, что нужно поставить врага на колени. <…> Я хочу, чтобы зрители телеканала поняли, что это только начало. Мы готовы зайти так далеко, как это необходимо», — заявил он в интервью телеканалу CBS News.

После этого на брифинге журналисты спросили у Трампа, как следует понимать эти противоречия в высказываниях. В ответ Трамп заявил, что разницы нет, « можно сказать, и то и другое» .

По информации The Wall Street Journal, некоторые из советников американского президента в частном порядке призывают его искать пути выхода из конфликта с Ираном. Это связано с опасениями резкого и относительно долгосрочного роста цен на нефть, а также с риском негативной политической реакции внутри самих США.

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью CNBC заявил, что не может предположить, когда завершится конфликт с Ираном.

«Я не знаю. Я знаю, что президент Трамп — не тот человек, с которым стоит вступать в конфликт», - сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что операция против Ирана закончится тогда, когда этого захочет президент Трамп.

«В конечном счете операция завершится тогда, когда верховный главнокомандующий решит, что военные цели полностью достигнуты», — заявила Левитт во время брифинга с журналистами.

В Тегеране при этом заявляют противоположное. По сообщению агентства Tasnim, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Сардар Наини заявил, что война будет продолжаться до тех пор, «пока Иран не преподаст урок противнику».

«Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война», — отметил Наини.

Число пострадавших среди мирных жителей продолжает расти, сообщает министерство здравоохранения Исламской Республики. По данным ведомства, к настоящему времени ранения в результате ударов, нанесенных США и Израилем, получили более 15 тысяч граждан Ирана. Большинству из них, 12495 человек, оказали необходимую медицинскую помощь в больницах и отправили долечиваться домой. В стационарах продолжают лечиться 1682 пострадавших.

На этом фоне президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с коллегой из Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны «продолжили обсуждение ситуации в регионе Ближнего Востока в связи с израильско-американской агрессией против Ирана».

Президент России «подтвердил принципиальную позицию о необходимости немедленного прекращения боевых действий (…) и скорейшего возвращения конфликта на путь политико-дипломатического урегулирования». В ответ Масуд Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом.