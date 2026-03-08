Сама-сама-сама: почему женщины покупают себе подарки на 8 Марта

«8 Марта близко-близко, и сердце бьется как олень» — кто знает продолжение этого старинного стишка, тот поймет, что для мужчин всей страны настают непростые дни. Нужно не просто купить подарок жене-маме-дочери-подруге-бабушке-сестре-коллеге, но и сделать это так, чтобы избежать разборок, претензий и сожалений. Накануне международного женского праздника опросы сыплются как из рога изобилия. Буквально все знают, чего хотят и чего не хотят женщины.

Я решила сэкономить вам время и изучила около десятка рейтингов и антирейтингов. Общее у всех одно — букеты и конфеты никто не отменял. Их одобряют буквально все, от девушек до бабушек. Даже те самые «три тюльпана», ставшие за долгие годы символом формального отношения к женщинам, — и те мы ждем и хотим, хотя конечно, надеемся на что-нибудь более шикарное и персонифицированное. Уже мало кто в этот день вспоминает про Розу и Клару, борьбу женщин за свои права, независимость и тому подобные важные вещи. Все хотят признаний в любви, внимания, весны, обновления и подарков.

Вот тут как раз и наступает самое интересное.

Оказывается, цветы — это не самостоятельный презент, а как бы один из обязательных элементов оформления главного подарка. Вдруг кто-то из мужчин еще не в курсе…

Чего хотят женщины, кроме цветов и шоколадок? Тут ничего нового — гаджеты, одежду, парфюм. Не стоит дарить весы, абонементы в спортзал и сертификаты на условную эпиляцию — большинство дам на это обижается. И если про сковородки, пылесосы и прочую бытовую технику все понятно, то недовольство абонементами в зал меня удивило. Товарищи женщины, как говорит наш премьер-министр Михаил Мишустин, вы вообще цены на эту безлимитную спортивную жизнь видели? Да я бы вообще от счастья прыгала бы до потолка, если бы какой-нибудь добрый человек сэкономил для меня такую космическую сумму. А они почему-то обижаются. Может, опрашивали каких-то неправильных женщин, для которых спортзал — это явный намек на несовершенство, которого, по их мнению, для мужчины нет и быть не может?

На моем горизонте подобного благотворителя с абонементом наперевес не наблюдается, поэтому для таких, как я, традиционно имеется два пути — гордо игнорировать «половой» праздник или купить подарок самой себе. Игнорировать — это не наш метод, а вот воспользоваться легальным поводом для приобретения чего-нибудь не совсем обязательного, но очень даже желаемого — это мы всегда пожалуйста. Так я уже много лет и поступала, но все равно где-то в душе пищал такой тоненький голосок: «Опять сама себе подарки покупаешь». И тут — о чудо, оказалось, что я не одна такая!

Сразу несколько опросов показали, что большинство соотечественниц (64%) регулярно покупают себе подарки на 8 Марта. Одиноки эти дамы или или нет, история умалчивает. Думаю, у большинства есть те самые мужчины, которые уверены, что цветов достаточно.

Психологи прокомментировали такие результаты в позитивном и даже восторженном тоне. Если вы покупаете себе подарок сами, дорогие подруги, это означает только одно. И совсем не то, что вы подумали. Наличие или отсутствие заботливого и любящего партнера в этом деле вообще, оказывается, неважно. Подобное самообслуживание — свидетельство женской самодостаточности и никак иначе! Купили себе новое платье в Международный женский день — знайте, вы современная, рефлексирующая (что бы это ни значило — психологи обожают это слово), свободная и высокоразвитая личность, которая может купить себе то, что ей действительно хочется, а не ждать, пока кто-то другой исполнит ее желания. Не подумайте плохого — никакого феминизма, просто более продвинутый уровень партнерства.

Эта консолидированная позиция экспертов, конечно, утешает, но согласиться с ней сложно. Праздник на то и праздник, чтобы получать и вручать подарки. Если каждый только и будет заниматься самообслуживанием, то напрочь исчезнет самое главное — элемент сюрприза и то, с чем согласились участницы всех социологических исследований, — персональный подход. Главным критерием хорошего подарка для большинства оказалась не его стоимость, полезность или размер, а наличие того самого персонального подхода, который ценится дороже всего, редко встречается в наше время тотальной практичности и вишлистов и делает любой презент уникальным, только твоим и согревающим сердце еще долгие годы.

Если вы мужчина, и считаете такой подход типично женским бредом, я вас понимаю.

В таком случае при выборе подарка делайте ставку на проверенное — шикарный букет, поход в ресторан или театр — или и туда, и туда. Ведь самое важное — это совместные впечатления, воспоминания, которые останутся даже тогда, когда когда закончится праздник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.