Россиянки рассказали, сколько времени тратят на домашние дела

Каждая третья россиянка делегировала бы приготовление еды
Ежедневно жительницы России тратят на домашние дела от одного до более чем четырех часов, из них около половины времени уходит на приготовление еды. Это следует из данных совместного исследования
сет «Перекресток» и онлайн-кинотеатра Kion, проведенного в преддверии 8 Марта.

Согласно результатам опроса, ежедневно тратят на домашние дела от 1 до 2 часов 37% женщин, от 2 до 4 часов — 36%, более 4 часов в день — 12%.

Половина респонденток сообщила, что только на приготовление еды уходит от 1 до 2 часов ежедневно. Эту обязанность хотели бы делегировать 29% респонденток.

Также участницы опроса отметили, что домашние заботы отражаются на их самочувствии: о влиянии на уровень усталости заявили 84,8% участниц, значительным его назвали 39,3%.

Отмечается, что на фоне этого растет спрос на к готовые решения: несколько раз в месяц готовую еду покупают более половины россиянок, несколько раз в неделю — каждая пятая.

Чаще всего готовые блюда приобретаются для ужина (36,4%) и для обеда (26,1%).

Говоря об идеальном формате Международного женского дня, респондентки чаще всего выбирали совместный вечер с близкими за просмотром фильма (28,9%), возможность просто выделить время для себя (22,7%) или романтический ужин с партнером в ресторане (19,2%).

Авторы исследования отметили, что опрос показал: для многих женщин 8 Марта становится возможностью снизить повседневную нагрузку, провести время в комфортном формате и уделить внимание себе и близким.

 
