В Краснодарском крае раздались взрывы

Взрывы раздались в районе Анапы, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, слышны взрывы со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработали сигналки» у автомобилей. Всего жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы. За минувшие сутки в городе три раза включалась сирена воздушной тревоги.

«Предварительно, ПВО работает по БПЛА ВСУ», — отмечается в сообщении.

В аэропортах Краснодара и Сочи введены ограничения на прием и отправку воздушных судов из-за угрозы атаки БПЛА.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно били по мирным жителям. Он сообщил, что в результате обстрела шесть человек не выжили, еще 37 человек получили ранения.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал о массированной атаке ВСУ на регион.