Макрон заявил, что Европа находится в опасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не обладает достаточными средствами, чтобы защитить себя, она находится в опасности. Его слова опубликованы на YouTube-канале политика.

«Если смотреть на вещи объективно, то у нас, европейцев, недостаточно средств, чтобы защитить себя», — сказал он.

По его словам, Европа находится в опасности в военном и геополитическом плане. Он отметил, что опасность вызвана конфликтом на Украине, одна из сторон которого «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории».

Он также отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

До этого сообщалось, что Министерство иностранных дел Франции в связи с вызовом французского посла в МИД РФ обвинило Москву в использовании дипломатических каналов для запугивания. В понедельник, 6 мая, посол Франции в России Пьер Леви был вызван в министерство иностранных дел. Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, российские власти заявили послу о деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины.

Ранее Макрон отреагировал на уход Мбаппе из «ПСЖ».